【日本限入境】本港120個日本團取消　旅議會：可保留團費半年擇日再訪

▲ 旅遊業議會總幹事陳張樂怡指疫情大挫旅遊業。（資料圖片）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延到日本多地，日本政府昨日下午（５日）公布有關加強抗疫的措施，有關措施包括強制規定中韓旅客入境須隔離14天及暫停港澳旅客的免簽待遇，消息出，旅遊業議會總幹事陳張樂怡今晨於電台節目中表示此舉對本港旅行業造成極大影響。

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4000團受疫情影響 保留團費可擇日再訪

陳張樂怡指日本向來為香港人常到的地方，現在取消免簽証，會直接導致旅行團的取消，預計是次措施影響共到120個旅行團，約2200位遊客。

反觀去年下旬，出境遊的數目已下跌10%至20%，直至農曆年間的疫情爆發，已導致不少旅行團取消。加上日本取消免簽的政策，種種對旅行社的打擊都十分大，即使能夠成功申請簽證入境後仍需隔離14天，故她認為旅客也不會在前往。

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她指日本團佔香港的整體份額較多，因為早前對內地的旅行團已經取消達幾千團，另外台灣、南韓、伊朗及意大利等地方也相繼取消旅行團，當中包括不發簽證以及強制隔鄰14日的措施令很多旅行團沒法如期前往，合共取消共4000團。

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旅遊業難捱 沒有實際收入

陳張樂怡又形容現時旅遊業界的情況是「慘到不得了」，指農曆年及復活節兩個旺季的生意額都已經落空，現時疫情仍擴散至全世界5,60個國家，未知何時才會完結，亦不看好未來暑假的旺季。她又指旅行社現時只可以做退款及取消服務的工作，沒有實際收入，營運開支負擔十分重，暫時未見結業潮，但相信現時對旅遊業來說是非常難捱的日子。

責任編輯：郭家穎