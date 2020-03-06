國際婦女節Apple TV向女士致敬　推出限時電影優惠 【內附詳程】

▲ 國際婦女節Apple TV向女士致敬，推出限時電影優惠。

本周日3月8日正是一年一度的國際婦女節，Apple TV為了讓眾觀收看到更多以女性為題材的精彩電影，於限定期間推出特價優惠，向影視行業台前幕後的不凡女性致敬。

三八國際婦女節即將到來，Apple TV為了向影視行業台前幕後的不凡女性致敬，特地推出了精采電影限時特價優惠。

從《魔雪奇緣》的 Elsa 到《星球大戰》的 Rey，從《晨早直播室》的女性電視精英到《太空驕子》的女性宇航員，不凡的她們演繹著一個個精彩的故事，打造了一系列優秀的影視作品。

Apple TV盤點了過去一年裡令人印象深刻的女性主題影視作品，其中包括《淪落人》、《高材生》、《黃金花》、《29+1》、《灼人秘密》，以及 Apple Originals 電影《哈拉的故事》 等，推介予觀眾欣賞。

另外Apple TV亦於三個限定時間分別推出三大類別的女性電影，配以限時特價，讓觀眾以更優惠的價錢能夠欣賞到出色的電影作品！

【人氣女主角：當紅女演員作品】

《黑魔后2》、《神奇女俠》、《原子殺姬》、《索爆高低戀》等

限時日期：3 月 6-12 日

限時特價：HK$ 98 或更低

【女導天下：頂尖女性導演作品】

《不得鳥小姐》、《烽火動物園》、《編寫美好時光》、《完美巨聲幫3》、《蘇格蘭女王：爭名奪后》、《見習冇限耆》等

限時日期：3 月 6-19 日

限時特價：HK$ 78 或更低

【銀幕全女班：女性群像電影作品】

《NASA 無名英雄》、《盜海豪情：8美千嬌》、《捉鬼敢死隊》、《媽媽咪呀！》等

限時日期：3 月 13-19 日

限時特價：HK$ 78 或更低

更多詳情即睇：Apple官方網站

（星期五早上8時上線）