【外遊入境隔離】最新日本+南韓+台灣+泰國　港人外遊熱點入境措施【 不斷更新】

▲ 港人外遊時要注意各地的入境隔離措施。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情未見平息，多個國家及地區均有確診個案，致逐步開始作出封關措施，影響港人外遊。繼台灣、南韓、日本對旅客作出入境限制外，亦有指泰國政府會進一步限制旅客入境，不過確實的措施未公布。

TOPick緊貼多個港人外遊熱點的入境的最新措施，包括泰國、日本、台灣及南韓，有關資訊直至3月6日早上11時：

1 日本：港澳暫停免簽



【日本簽證】日本暫停港澳地區免簽證入境 香港人出發遊日前必睇Q&A

3月5日：



日本法務大臣森雅子在社交平台宣佈，為防止新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，日本將拒絕由韓國、伊朗某些地域的人士入境。另外就向中國和韓國已發出的簽證，立即終止其效用，即是其簽證已變成無效；同時亦停止對香港及澳門的免簽證措施。



【日本簽證】日本法務大臣在twitter宣佈 停止對香港及澳門的免簽證措施

據日本媒體報道，首相安倍晉三宣布，由下周一（9日）起，來自中韓的旅客須在指定場所隔離，所有中韓客機只限在東京成田、大阪關西機場升降。

【日本簽證】港人自2004年起赴日免簽證 疫情下暫停港人免簽 康泰、縱橫遊、東瀛遊及永安取消3月出發日本團

根據日本政府觀光局2018年數據，遊日的港人共有220.7萬人次，位列訪日外地旅客第四位，以本港人口計算，即是大概每3名港人就有1人曾經訪日，而其他首三位最多的訪日旅客依次來自中國內地、韓國及台灣。

2 泰國

3月6日：

有指泰國方面要求入境旅客進行14日的隔離措施，香港駐曼谷經濟貿易辦事處今日向TOPick表示，泰國政府昨日刊憲，公布來自包括香港、澳門及內地、意大利及伊朗的旅客，屬於受疫情影響地區。惟截至今早香港時間11時，泰國外交部的資訊，沒有要求旅客需要強制隔離14天，呼籲市民密切留意泰國政府公布的資訊。



【泰國入境限制】特區政府駐曼谷辦：泰國已刊憲港人入境須隔離14天



3月5日：



早前有報導指，泰國衞生部對中國、香港、澳門、南韓、意大利及伊朗6個國家及地區的入境人士發出隔離要求，要求他們入境泰國後，需要自行於居所或酒店隔離14日，否則罰款2萬泰銖（約4900港元），周五生效。



惟泰國旅遊局昨晚後發表聲明澄清，指泰國政府從未作出任何官方公布，對來自「高危名單」國家及地區旅客，實施任何自我隔離要求，亦未有實施任何旅遊及貿易限制。

3 台灣：持特區護照不得入境

2月4日：



台灣早前宣布限制內地和港澳人士入境，包括︰持有中華人民共和國、香港特區及澳門特區護照或旅行證件的乘客不得進入台灣；曾到訪或停留中國內地、香港特區及澳門特區的外國人士將被拒絕入境；港澳學生簽證亦暫緩入境。並於2月7日凌晨起，暫停受理香港、澳門居民申請臨時入境停留、「境外人士線上申辦系統」。



【武漢肺炎】台灣擴大入境管制 周五起禁14天內曾到內地外籍人士入境

除非政策公佈前已批核了的簽證就可入境，但必須家居隔離14天；而特定商務活動、跨國企業調動就可豁免。



【武漢肺炎】台灣周五起暫停港澳門居民申請入台證

4 南韓：所有港澳及中國入境韓國乘客需填健康申報表及體溫檢測

2月12日：

南韓政府於2月12日起將港澳劃為新型冠狀病毒疫區，所有從香港，澳門及中國入境韓國的乘客，抵達機場後遞交健康狀態問卷並接受體溫檢測，並提供確實及有效的在韓期間的地址（接受飯店或民宿地址）及手機號碼（每人需提供各自手機號碼並不可使用酒店電話，可提供韓國手機號碼或啟動了漫遊服務的香港手機號碼。



【武漢肺炎】南韓列港為疫區入境須驗證手機及地址 本地旅行社指不影響赴韓旅行團出發

2月4日：

另外，當局早於2月4日起禁止所有在過去14日曾到中國湖北省、持有韓國駐武漢領事館簽發的任何簽證、持有以湖北省為簽發地的中國內地護照的旅客入境韓國。



【新冠肺炎】南韓提高疫情預警至最高級別 首爾市長勸阻大型集會被圍攻辱罵

由於疫情持續，不排除各國會有更多的新安排，市民如需前往外地旅遊，緊記留意當局最新安排！



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香港入境處提醒旅客，出發前要購買適當的旅遊保險、查詢目的地的外遊警示級別及有關資訊、了解當地的風土人情、天氣、治安情況、法律法規及流行病疫情等；如旅客已於當地旅遊途中，要留意個人安全及當地情況，避開人多擠迫的地方，如遇上突發事故，可聯絡入境事務處協助在外香港居民小組，其24小時求助熱線為(852)1868、中國駐當地的使領館或香港特區政府駐內地辦事處尋求協助。

記者：郭詩詩