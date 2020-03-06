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【法證先鋒IV】大妹高善遭拐帶困黑房　《法證IV》小演員林靖文喊功大爆發【有片】

娛樂 12:32 2020/03/06

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

《法證先鋒IV》小演員林靖文爆喊的演出獲觀眾讚賞。

TVB劇集《法證先鋒IV》昨晚（3月5日）連環放洋蔥，先有蘭姨（黎燕珊飾）與浩仔（楊潮凱飾）的感人團聚。之後，有徐意（湯洛雯飾）向高Sir（黃浩然飾）剖白大妹高善當年被拐的原委。

在徐意的回憶片段中，演大妹高善童年版的小演員林靖文，更施展強勁的爆喊功力，與小徐意的演出感動不少《法證先鋒IV》觀眾落淚。

《法證先鋒IV》黎燕珊演苦命母親令人動容，詳情請睇 http://bit.ly/39pHolq

大妹因版波板糖引誘而被拐走。（《法證先鋒IV》截圖）

《法證先鋒IV》童星演技大爆發

《法證先鋒IV》劇情講徐意向高Sir講出當年是她以波板糖誘惑高善，後再被拐走。小妹妹高善被困在小黑屋中，她邊哭邊請求小徐意放她走，雖然小徐意最後同意，但卻因被拐子婆發現而雙雙被困黑屋中。

高Sir誤會徐意便是他的大妹高善，但徐意卻知當年高善被賣走後便不知所蹤，到底誰為大妹仍有待劇情分曉。

飾演小高善的小演員林靖文整場戲都在不斷爆喊，哀求回家找哥哥，其演出真實感人，獲不少觀眾讚賞：「被拐的小朋友喊得很自然」、「呢一集真係好感人」及「2個小妹妹做得好」等。

小高善及小徐意的演出感動不少觀眾。（《法證先鋒IV》截圖）

熱愛演戲不怕辛苦

年紀小小的林靖文，原來已有豐富的演出經驗，她更擁有「一秒爆喊」的「技能」。

在2017年，她就為演出《不懂撒嬌的女人》童年版Cherry一角試鏡，在工作人員要求下，展示出強勁的爆喊能力，最後亦順利演出該角色。

首位華人齒科法醫演足4輯《法證》，詳情請睇 http://bit.ly/2vA7VOg

林靖文早年在《不懂撒嬌的女人》中已有喊戲演出。（《不懂撒嬌的女人》截圖）

此外，林靖文亦有參與不同的電視電影製作，如《告別之前》、《鐵探》及《詭探前傳》等。她最擅長的就是拍喊戲及記對白，非常喜歡演戲。

林靖文的媽媽亦有為她開設粉絲專頁，分享拍攝生活事。

《法證先鋒IV》楊潮凱為角色增肥20磅演出，詳情請睇 http://bit.ly/2wBlQnj

林靖文自小便熱愛演戲，從不怕辛苦。（Facebook圖片）

林靖文三姊妹好演技

演員的工作時間不定，連小演員亦如是，林靖文的媽媽指：「你從不會覺得疲累或扭計，會很認真聽導演的每一個細節，真是一個非常熱愛演戲的小朋友，媽媽希望你除了對演藝有興趣外，讀書也要一同努力！」

林靖文另有姐姐林泳潼及妹妹林芊羽，三姊妹都有從事演員拍攝工作。

姐姐更與林靖文一樣有「一秒爆喊」的技能，曾在劇集《不懂撒嬌的女人》中飾演童年版Mall姐一角，兩姊妹的演技都非常出色。

更多《法證先鋒IV》報道請睇：http://bit.ly/2x49hBh

撰文 : TOPick 柴犬出動

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