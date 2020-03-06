【放心高飛】疫情下悼念高以翔離世百日　歌迷會呼籲保持距離

▲ 台灣男星高以翔在去年11月逝世，終年35歲。

台灣男星高以翔2019年11月27日於內地拍攝節目《追我吧》期間不幸猝死，終年35歲。在高以翔離開三個月的日子，有粉絲發起悼念活動，在事發地點獻花。由於內地新冠肺炎（武漢肺炎）疫情肆虐，後援會亦呼籲前往悼念的人士保持距離，不要聚集。

「高以翔浙江後援會」在微博分享了悼念高以翔的現場照片，鮮花佈滿整個空地，並配文：「今天（3月4日）是哥哥的百日，辛苦大家遠道而來自發獻花，謝謝大家的心意！相信哥哥也會接收到大家的祝福，但是疫情期間，也請大家照顧好自己，務必保持安全距離！不要聚集！別讓他擔心哦！」

▲ （微博圖片）

對於粉絲發佈的高以翔悼念活動，高以翔的未婚妻Bella亦有按讚表示關注。雖然對高以翔充滿不捨，粉絲們在獻花時仍不敢鬆懈，疫情期間不管是送花或是打卡，都保持安全距離，緊記「不要聚集」。

上年11月，高以翔在內地錄影極限運動節目《追我吧》時突然暈倒，心臟停頓長達3分鐘，縱使即時進行15分鐘心肺復甦，惟最終經送院搶救無效後死亡。

節目組其後發聲明稱高以翔是「心源性猝死」，而他生前已連續工作17個小時，並被指似乎患上感冒。

▲ （微博圖片）

令人憤怒的是錄影《追我吧》的浙江衛視節目已經不是第一次出人命意外。先有《中國星跳躍》釋小龍的助理不幸溺斃，再有歌手張傑在《王牌對王牌》中，因游戲設計欠缺安全，導致他缺氧暈倒後撞到臉部，引起社會各界的關注，質疑浙江衛視在安全措施上準備不足。