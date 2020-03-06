【停課不停學】停課在家無人照顧　基層單親男童跟隨清潔工媽媽返工

▲ 筆者分享，有基層單親孩子停課在家無人照顧，要隨清潔工媽媽返工。（資料圖片非當事人）（車耀開攝）

當不少在職父母可以因在家工作之便，趁機多陪伴玩樂或指導在家學習的孩子時，她則是要天天上班，沒有可以多陪伴停課兒子的機會。

單親家庭，平日是媽媽去上班、兒子去上學。停課的日子，讀四年級的兒子沒人看管，她不能把兒子獨留家中，便只好帶着兒子上班。

她負責大樓的清潔，每天安頓兒子在大堂一角的長椅上後便開始工作。孩子只在午膳時間才會再跟媽媽一起，要讓無所事事的他可以長時間留在那兒，她給了他一部手機來令他可以「坐定定」。

她並無選擇。本來可每天先把孩子送回學校，交由校方協助看管，但學校也都只是讓孩子在課室裏做自己的事，且更要先替孩子準備午餐，便索性帶孩子一起上班。

男孩每天在那兒不是打機便是打瞌睡，因他只有這兩件事可以做，他的選擇很少。來自基層單親家庭的他資源困乏，但他需要的不是口罩，他需要有人領航。

在繼續停課的日子，家長可以向孩子提供豐富的學習、遊戲和活動資源，那孩子就有福了。

讀津貼小學四年級的他，因不能獨留家中，只好跟着做清潔的媽媽去「上班」，而他的資源則是大樓大堂的一角而不是房間，沒有電腦只能用他媽媽的手機。

不少學校現在都進行網上授課，讓學生可以跟平日上學一樣，學東西和做功課。然而，這男孩的學校並沒有網上授課，他並沒有功課需要做，所以停課就等於停學了。

學校根本沒得選擇，皆因學生大多來自低收入家庭，甚至是劏房戶，他們沒有電腦，也不能上網，所以沒有網上授課這個選擇。同學沒有網上學習，便沒有停課不停學的機會。

捨難取易，其實也可以要同學自己看多些書。但大家都明白，這是拿起手機打機比要拿起書本容易的年代，幸好這男孩背後有一個有心人，那就是大堂的主管，他順便管他一管。

他把家中兒子的書拿了些回去，先以漫畫書來吸引他，以取代他一些打機時間。數天後，再加些其他故事書給他看，免得孩子天天沉迷在打機的世界裏。好一個助人為快樂之本的有心人。

原文刊於《晴報》，原題分別為「別無選擇」、「無網上學習的低收入孩子」。

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