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【哈佛研究】每日食雞蛋增心臟病風險？哈佛32年追蹤21萬人得出答案

健康 15:26 2020/03/07

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

哈佛研究發現，每日食1隻雞蛋，並不會增加心血管疾病風險。

雞蛋對身體好與不好，會否增加心臟病、中風等風險已持續了很長的爭議。近日，哈佛大學公佈了一份最新研究，終於給出了答案：適量進食如每日食1隻雞蛋，並不會增加心血管疾病風險。

研究在32年間追蹤了21萬人，這些人士最初都沒有患心血管疾病、癌症及2型糖尿病。以每星期進食1至5個雞蛋的飲食習慣，持續研究。結果發現，適量進食，如每日進食1隻雞蛋，並不會增加心血管疾病風險。

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每日進食1個雞蛋以上？

研究人員哈佛公共衛生學院營養系主任Dr. Frank Hu表示，平均而言，大多數人每日都不會進食超過1隻雞蛋，有些人可能在早餐食2隻，但一星期可能只會這樣食2、3次，所以平均進食份量，仍少於每日1隻蛋。

為了驗證研究結果，團隊再分析來自歐洲、亞洲及美國的研究，綜合170萬人士的結果，仍得出「每日進食1隻雞蛋，不會對健康有負面影響」結論。

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更值得一提的是，Frank Hu指出適量進食雞蛋，與亞洲人患心臟病風險略低有關，相信是因為亞洲飲食中，經常將雞蛋與其他食物共同烹調，而並非單獨食用。

責任編輯：楊宛茜

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