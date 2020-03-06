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【新冠肺炎】車內噴75%酒精消毒引爆炸　男子傷右眼縫20針險失明

健康 18:27 2020/03/06

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

一名武漢男子用加壓式噴灑壺，噴灑酒精為車子消毒時，突然發生爆炸。

日本新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，市民衛生意識大大提高，不少消毒用品都被搶購一空。但消毒用品使用方法也是一種學問，若使用方式不對，會造成危險，疫情期間亦有不少因酒精使用不當而發生的意外。日前武漢市一名胡姓男子用加壓式噴灑壺噴灑酒精，為車子消毒時突然發生爆炸，因直接傷到眼球，差點失明。

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綜合內地媒體報道，胡姓男子在車內使用75%酒精為車子消毒時，加壓式噴灑壺在無明火的情況下突然爆炸，胡姓男子送院後立刻進行了3個多小時的眼角膜縫合手術，縫了近20針，才勉強穩固視網膜。武漢艾格眼科醫院漢陽院院長朱炎華說：

他的眼球有兩個非常大的傷口，有血滲出，而且當時已經看不到眼球的正常結構，整個眼球是塌陷的。

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男子在手術前眼睛只能感受到光，手術後逐漸恢復視力，現在已經能看到自己的手指。朱炎華指，反覆按壓噴灑壺的過程中產生靜電，當空氣中酒精濃度超過百分之3，接觸到火源或靜電時就有可能爆燃噴壺內的酒精。

酒精雖然能消毒殺菌，但使用酒精時必須遠離火源。因為若酒精在空氣中的濃度達到19%，或溫度高於22℃的情况下，即使沒有點火也有可能燃燒。

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責任編輯：羅嘉欣

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