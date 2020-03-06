【日本禁入境】日本暫停港澳居民免簽証　一文盡睇本港旅行社退款安排

▲ 日本暫停港人免簽待遇，港多間旅行社取消日本團，受影響旅客可轉團、保留團費6個月或退款。（相片：EGL東瀛遊FB）

日本新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，當局於昨日（5日）晚上宣佈，將暫停中國及南韓旅客簽證，同時亦暫停香港及澳門旅客免簽證待遇。由下星期一起，日本當局要求來自中國（包括港澳）及南韓的旅客，入境後需強制檢疫隔離14日。

香港各大旅行社立刻宣佈取消日本團，並為受影響旅客提供轉團、退款等選項。

旅遊業議會表示，3月出發至日本旅行團一共至少有85團，涉及1600名旅客受影響。至於會否取消旅行團，不同旅行社將因應日本最新安排而作出相應措施。TOPick整理各旅行社安排如下：

康泰旅行社

康泰旅行社表示，鑑於日本引用檢疫法，要求所有來自中國的旅客進入指定檢疫設施隔離兩星期，同時擬收緊香港人免簽入境的特別安排，因深知顧客對此有所憂慮，擔心無法如期出行，因此決定取消3月6日至3月31日期間出發的所有日本旅行團，涉及約15團，約300名團友。

已報名的顧客可選擇轉團、保留團費6個月或退款。

至於4月1日或以後出發的日本旅行團，康泰將於稍後再作安排，詳情可瀏覽其FB及網頁公佈。

縱橫遊

縱橫遊宣佈，由於日本實施最新入境措施，為保障客人及員工的安全，決定由3月9日起至3月31日前出發之所有日本團取消，涉及10多團約300人，客人可以免手續費全數退款，轉團或保留6個月。

至於4月1日之後的日本旅行團將於稍後時間再作安排，詳情可瀏覽其FB及網頁公佈。

EGL東瀛遊

EGL東瀛遊同樣因應日本日本最新的入境限制，決定取消3月9日至3月31日期間所有日本旅遊產品，包括旅行團、自由行及Love's On海外婚禮服務，約1500人受影響，已報名客人可以選擇轉團、保留團費6個月或扣除手續費後全數退款。

東瀛遊已陸續通知受影響客人，如有查詢，可致電 3692 0888。

至於4月1日起出發的日本旅行團安排，東瀛遊將於稍後時間公佈。詳情可瀏覽其FB及網頁公佈。

記者：陸明敏

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