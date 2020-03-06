【齊心抗疫】筲箕灣良心藥房派7,000個口罩　漂白水僅賺3元益街坊：心痛街坊長者排隊買口罩

新型肺炎下，市民瘋狂撲口罩以致「一罩難求」。筲箕灣的東興大藥房，在2月份前後兩次送出逾7,000個口罩派街坊，良心老闆稱：「電視見公公婆婆要通宵買口罩，實在不忍心。」

藥房35歲的東主黎啟邦說，到目前藥房仍以良心價出售各防疫用品，近月的口罩價儼如「過山車」起落，令他感受殊深。藥房所在的筲箕灣愛蝶灣，住的以基層長者為主，也是阿邦心繫的服務對象。

▲ 派口罩當天的人龍，拿著單張蓋作實，一包3個秩序還算不錯。( 攝影︰馮柏偉 )

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35歲的阿邦自小在筲箕灣成長，對此區有一份濃厚的街坊情感，東興大藥房是他與拍檔於去年3月成立，主打街坊客，他在1月初開fb帳戶，至今已累積八千多個like。

有街坊也許知道他贊助口罩的「義舉」，前幾日捐了4,000元給東興，以助他派送防疫物資予長者，「當然會全力配合，加上4,000元會是貨的成本價，蝕少少都無所謂。」

口罩「過山車」價

一場新冠肺炎，令阿邦自農曆新年起在東南亞不斷的撲口罩貨源，「現在只能從印尼、越南等的個體戶買入，全球都搶，正式的供應商根本無法提供。」

年初三的時候，阿邦來了第一批4,000盒的菲律賓口罩，一盒50片的阿邦仍售65港元，已引來其他行家垂涎，希望以80至90元一盒的價格悉數賣走，再可能賣到尖沙咀銅鑼灣一帶的藥房圖利，但阿邦堅持留給筲箕灣街坊，結果4,000盒一日賣光。

▲ 東興大藥房現在散裝口罩，一包5個售18元。( 攝影︰馮柏偉 )

本來第二批菲律賓口罩會來5,000盒，阿邦也收了街坊訂金，豈料這批貨被其他人高價搶走，結果只能退訂，也讓街坊失望。「有街坊以為我囤積謀利，只能向他們解釋。」

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阿邦引入的口罩，越南、韓國、印尼都有，視乎撲到那批，譬如店口放了一盒售250元的口罩就來自越南，有人以為他吃人血饅頭，「因為全球缺貨，這批我來價一盒都要225元，但質素好，每盒只賺20塊左右，實在沒辦法。但下批會在馬來西亞返貨，一盒來貨130元，會賣150元左右。」

▲ 細支的消毒酒精12元。( 攝影︰馮柏偉 )

街坊信任 2500毫升漂白水售38元

記者跟阿邦訪問，所有防疫用品如漂白水、搓手液、消毒藥水以至前陣子瘋搶的廁紙等來貨價多少，他售價若干也和盤托出，以證東興的貨真價實。

之前撲了批台灣進口花王的漂白水，2500毫升入貨35元，我賣38元，一天賣了1,500支破了我們的記錄。

▲ 2月來貨2500毫升的花王漂白水，阿邦只售38元，相當實惠。（相片︰被訪者提供）

阿邦表示，他們開藥房防疫用品只賺約10至15%，希望能回饋街坊的信任。

撰文︰馮柏偉

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