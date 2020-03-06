【泰國入境限制】香港駐曼谷辦：泰國外交部沒有要求港人入境須隔離14天

▲ 針對泰國的入境措施可謂眾說紛紜，泰國旅遊局凌晨澄清官方指未有限制。（資料圖片）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延全球，各國亦加緊推出封關或隔離的政策，而針對泰國的入境措施可謂眾說紛紜，更有指泰國方面要求入境旅客進行14日的隔離措施。香港駐曼谷經濟貿易辦事處今日向TOPick（６日）表示，泰國政府昨日刊憲，公布來自包括香港、澳門及內地、意大利及伊朗的旅客，屬於受疫情影響的地區。而截至今早香港時間11時，泰國外交部的資訊，沒有要求旅客需要強制隔離14天，呼籲市民密切留意泰國政府公布的資訊。

有報導指駐曼谷經貿辦亦指出今日凌晨首批抵達曼谷的港人，與內地、澳門及南韓等受限制旅客，於同一區域排隊辦理入境手續，除提交平日所需資料外，要另外填寫一份問卷形式的健康申報表，以及對旅客入境隔離14天。不過特區政府駐曼谷經濟貿易辦事處否認消息。

旅遊業議會總幹事陳張樂怡指，暫時未有針對旅客的政策，現時政策只針對泰國居民，因此旅行社不會主動取消旅行團；若然旅客有迫不得已理由需要取消旅行團，有機會會被收取退票手續費，有關條款於報團時已列明，另需參照航空公司是否需要收取有關費用。她提醒旅客也可考慮另一個選擇，為保留團費半年，改期擇日再訪。

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不過泰國入境限制訊息混亂，泰國旅遊局昨日（5日）深夜發表聲明澄清，對於中國及其他受新冠肺炎疫情影響地區，泰國未有實施任何旅遊及貿易限制。而泰國政府亦從未作出任何官方公布，對來自「高危名單」國家及地區旅客，實施任何自我隔離要求。

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記者：郭家穎、吳卓峰