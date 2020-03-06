【添加劑】Burger King將停用人工添加劑　拍廣告記錄華堡擺放34日驚人變化【有片】

食物愈少添加劑愈健康。美國連鎖快餐店「Burger King」早前宣佈，招牌產品「華堡」將會停用防腐劑。他們推出了一則創意廣告，記錄了一個新鮮華堡擺放34天期間變化過程。

「Burger King」於2月推出了一則創意廣告，宣傳自家的招牌產品「華堡」將會停止使用防腐劑。廣告使用Timelapse（縮時攝影）的方式，拍下了一個無添加防腐劑的華堡，擺放34天的變化過程。

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▲ Burger King推出創意廣告，展示華堡擺放34日的變化過程。（Burger King FB圖片）

從影片中可見，剛製作好的華堡看起來相當新鮮，外形飽滿，肉和蔬菜的色澤光鮮，但隨著時間過去，本來鬆軟飽滿的漢堡，外形開始扁塌，麵包和漢堡扒開始長出藍綠色的霉菌，蔬菜色澤亦開始發黃。

直到第34日，整個華堡都呈藍綠色，外觀變得粗糙，表面長滿霉菌，看起來令人「倒胃口」，不過廣告最後形容這正是不加防腐劑的美。（The beauty of no artificial preservatives)

美國Burger King現時已在逾400間門市推出無人造防腐劑的華堡，預計在今年年底前，將會推廣至國內全部分店，屆時當地Burger King出售的所有華堡都會停用防腐劑。

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責任編輯：羅嘉欣