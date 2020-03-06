【新冠肺炎】韓國模範確診者25日隔離生活　靠自律成功不傳染同住母

▲ 韓國有良心模範確診者，疑感染後連續25日詳記生活細節，以防傳播病毒予他人。

韓國大邱市邪教「新天地教會」引發起新冠肺炎（武漢肺炎）在當地大規模爆發，令確診數字不斷增加，全國累積升至達6284宗。不過，韓國依然有有公德心的「確診者」存在，更被當地封為「模範確診者」，值得其他人學習。

▲ 韓國大邱市邪教「新天地教會」，引發起新冠肺炎在當地大規模爆發。

專門研究韓國流行文化的中大全球研究課程助理講師鍾樂偉，凌晨在Facebook發文，指韓國媒體報道當地出現了一位被譽為「模範確診者」的事例，他就是上月底在仁川確診的第1129號確診患者。

▲ 上月底在韓國仁川確診的第1129號確診患者，懷疑染病後連續25日詳細記低每日生活細節，合共28頁。

由於此確診者怕給別人添麻煩，他在1月底懷疑自己染病後，就連續25日仔細記低每日的生活細節，總共寫了38頁紀錄，並減少外出，避免接觸其他人。他最終痊癒，亦成功沒有再感染其他人。

據報道指，這位確診者原本從事觀光解說員，在1月23至26日期間，他曾經於首爾昌德宮及景福宮等觀光點，為來自中國大陸的旅客做講解。

到了2月1日他開始感到喉嚨及頸部疼痛，胸口悶，開始懷疑自己患上新冠肺炎。避免影響他人，他由當天起主動休假留家休息，每天會用日誌形式記錄症狀及治療情況。

▲ 韓國確診新冠肺炎的數字不斷增加，截至3月6日全國累積升至達6284宗。

他雖然多次外出看醫生，但只會去附近的醫院，亦盡量避免乘坐公共交通工具，能徒步的會盡量走路去，如要去步程逾1小時的地方，才會坐的士。

他更會鉅細無遺地記低每段細節行程：「1月24日12時10分左右在家徒步前往道禾站... 12時30分左右乘坐地鐵，從鍾路3街站下車換乘3號線...」。他跟年邁的母親同住，由於擔心她的健康，在家時一直戴着衛生手套及口罩，餐具也會逐次徹底消毒。

後來在2月23日他確診患上新冠肺炎，但由於在過去大半個月懷疑染病期間，他一直謹慎行動，最終沒有將病毒傳給母親，防疫部門亦透過他的日誌，準確地找出23位曾與他緊密接觸的人，結果全部都沒受感染，守住防線。

▲ 仁川市甚至這位第1129號確診患者為「模範確診者」，並以他的經驗製作了宣傳海報。

仁川市甚至封他為「模範確診者」，更以他的經驗製作了宣傳海報，並寫上︰「如果所有疑似患者像他一樣行動，就能最大限度地減少周邊擴散的機會。」

要記低每日做過的每件事確實麻煩，但其實略花少少時間就能減低傳染給其他無辜者的機會，值得學習。

▲ 中大全球研究課程助理講師鍾樂偉，凌晨在Facebook發文，指韓國媒體報道了當地一位「模範確診者」的事例。（鍾樂偉提供）

記者︰黃依情