深旺道與興華西街交界處建有蓋行人天橋　造價逾3億元料2023年峻工

▲ 政府於深旺道與欽州街西交界處興建一座四跨有蓋行人天橋，料2023年落成。（立法會文件圖片）

運輸及房屋局今日（6日）表示，行政長官會同行政會議已授權於深水埗深旺道與欽州街西交界處興建有蓋行人天橋。

當局指，工程項目包括：

在深旺道與欽州街西交界處興建一座四跨有蓋行人天橋，以及相關的升降機、升降機塔、有蓋樓梯、有蓋自動扶梯 、行人天橋橋台和行人天橋支柱

興建行人路

永久封閉部分現有行人路，並改建為升降機塔、行人天橋橋台、行人天橋支柱和花槽

永久封閉現有行人過路處，並改建為花槽和中央分隔帶/安 全 島

暫時封閉並重建部分現有行人路和中央分隔痛／安全島

拆卸部分現有花槽，並改建為行人路、行人天橋橋台、硬地和行人天橋支柱

暫時拆卸並修改／重建部分現有隔音屏障

暫時封閉施工區界限內部分現有行車道、行人路、中央分隔帶／安全島和行人過路處；

進行附屬工程，包括渠務、水務和環境美化工程

根據發展局去年向立法會提交的文件，政府擬於深水埗深旺道與興華街西的交界處，興建一座有蓋行人天橋系統，涉款3.3億元，當局料2023年第三季完工。立法會工務小組今年1月通過有關工程撥款。

記者：陳曉瑩