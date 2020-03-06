【樓奴悲歌】一家4口住169呎納米樓客廳只夠放2個大喼　網民：人均呎數細過單人囚倉

▲ 何文田169平方呎的納米樓住了一家四口。

香港地價失控樓價飆升，有港人買樓成為樓奴，一家4口住169平方呎納米樓。「香港開電視」節目《夠細奇則》介紹了一處何文田住宅，戶主父母加已成年子女，一家四口住僅有169平方呎的納米樓。有網民批評指單位壓迫感太大，人會發瘋，展示香港人的悲哀！

近年有港人花巨額積蓄卻只買到面積極小的「納米樓」，節目帶觀眾欣賞香港人超強適應能力，如何在納米樓偷取空間建立安樂窩。主持李尚正及盧頌恩（妹頭）介紹了位於何文田的「勝利道1號」（One Victory）。

▲ 設計師以白色為全屋的設計主調，利用大量鏡面櫃，在視覺上增加空間感。（影片截圖）

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奇則廳房間隔三尖八角

「勝利道1號」此單幢住宅屬新型精品單幢住宅，據資料顯示，此住宅屬「奇則」， 廳房間隔三尖八角，而賣點是單位樓底高度超過9.7呎。由於高樓底，加了儲物櫃兼樓梯，打造閣樓，成為父母及女兒的睡房，可是變相整間納米樓的樓底矮，主持站在在客廳差點頭頭，爬上閣樓更是要跪坐，閣樓不能放床架，只可放床縟。

一進入單位屋內有不少組合櫃，足足多達23個，包括每格樓梯都可打開儲存雜物。由於面積細，設計師用了不少鏡面，在視覺增加空間感。主持帶同2個大的行李箱，需要遷就位置，才可勉強攤開它們，而人就沒位置坐在地執喼。

▲ 閣樓主人房。（影片截圖）

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家具可活動收藏

家具方面，全部都是可活動收藏的，餐桌及2張椅子需要用就可打開廳旁的櫃子。而廳亦是兒子睡覺的地方，需要朝行晚拆，打開廳旁的櫃子，可說是沒有私人空間。有關單位更是未放置電器及全部家具，如果放了它們，活動空間更加小。

在納米樓中有2處露台，空氣流通景色佳，可是實用度不高，而相比睡房客廳，廚房開則最好四正，面積近25平方呎，長闊比例勻稱，可是只能用單層入櫃雪櫃。

▲ 兒子睡床在廳中，需要「朝行晚拆」，主持示範笑指如果不動，可睡3人。（影片截圖）

網民︰人均呎數低過單人囚倉

有關影片在YouTube上載，大量網民為港人感悲哀，指單位雖然靚裝修，可是空間太小，不宜居住。留言包括︰「用咁多錢裝修不如買架車住村屋吧」、「人均呎數仲低過單人囚倉」。

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責任編輯︰顏紫燕