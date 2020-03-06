【肥仔潛力股】231磅肥仔一年搣甩77磅肥膏　蛻變混血型男：感激拒絕我的女生

▲ 減肥後，Lahat變成帥氣型男。

「肥仔都是潛力股」幾乎已成定律，不過要減去一身肥肉，蛻變成型男並非易事。日本就有一名添血兒最近在電視節目分享他的減肥故事，為了能向心儀對象成功告白，展開艱辛的減肥之旅，而他減肥後果然成為帥哥，在網上引起熱論。

今年24歲的Lahat，媽媽是日本人，爸爸是印度人，父母在愛知縣經營咖喱店，因此他從小就吃咖喱長大，加上祖父母經常給他零食，令他胃口愈吃愈大，升中時體重高達187磅，到高中3年級時，他的體重更攀升至232磅。

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▲ Lahat最肥時重達231磅。（影片截圖）

因肥胖告白被拒

由於Lahat是混血兒，校內不少女生為了一睹其真身，都會到課室門外偷看，但因為他是一名大胖子，結果大家都意興闌珊地離去，整個初中及高中生涯，他都未試過拍拖。

在投身職場後，他對公司一名女同事一見鍾情，下定決心展開追求，並在一次吃飯後向對方表白。女生表示，自己喜歡日本演員山田孝之般五官深邃的男生，但仍拒絕了Lahat，

我很討厭肥仔！

被女方狠狠拒絕的Lahat雖然傷心，但同時醒覺，認為自己不能再如此肥下去，又認為如果他瘦下來，說不到就會重獲女生的歡心。

▲ Lahat減肥成功後，變成帥氣型男。（影片截圖）

1年減77磅

減肥第一步先要管住自己的嘴巴，把過去不健康的飲食習慣戒掉，轉吃烚西蘭花、雞胸肉等低卡食物，若肚餓時，就靠刷牙抑制食欲。他亦堅持每天緩步跑2小時，燃燒脂肪。結果花了短短一年時間，Lahat就從231磅，大減至154磅。

▲ Lahat的減肥餐單。（影片截圖）

減去77磅的肥肉後，Lahat的五官輪廓變得深邃，雙眼炯炯有神，鼻子高挺，笑容更是迷人，加上1.8米身高，擁有模特兒的身材，蛻變成一名帥氣型男。



Lahat表示，現在他已經有女朋友，但不是之前告白的那位，但他仍感激當時那名拒絕他的女生，給他動力減肥，否則他可能會永遠單身下去。

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責任編輯：林愛娜