【愛的迫降】玄彬孫藝珍造就童話故事　瑞士蒙古定情場景大公開

▲ 《愛的迫降》靚人靚景，難得收視率持續高企。

一套熱爆的韓劇《愛的迫降》令不少劇迷再三觀看，粉絲除了留意兩位主角玄彬和孫藝珍的演出和劇中的服裝外，製作上亦甚有賣點，原來《愛的迫降》不單在南韓拍攝，製作組更走遍蒙古、濟州島和瑞士。雖然現在疫情當道，大家甚至韓國都去不到，不妨先備課待疫情過後再去《愛的迫降》朝聖未遲。

蒙古烏蘭巴托火車站

玄彬的軍裝look沒有一個人不給迷到，當中有一幕是穿上軍裝大褸的玄杉（李正赫）帶同孫藝珍（世理），為了拍攝證件相而乘搭火車往平壤。當然製作組去不了北韓拍攝，於是2019年9月拉大隊去到蒙古烏蘭巴托火車站進行拍攝。

▲ 如像北韓的火車站，其實是裹赴蒙古烏藩巴托取景。（圖片由Netflix提供）

而更甚的是為了拍攝大草原列車無法行駛的一幕，製作組更在蒙古的荒原逗留一晚，方便攝取大草原景色。

瑞士布里思茨湖

▲ 試問湖岸又怎會有鋼琴？但見玄彬彈著，大家都不覺荒謬。（圖片提供Netflix）

對於女性觀眾而言，玄彬文武相全是劇中重要的賣點，當中有一幕在湖邊彈奏鋼琴非常突兀，在現實世界中根本不會出現，但劇組又居然安排得到，而影迷又照單全收，的確神奇，

▲ 這彈琴的一幕地點是位於瑞士的布里思茨湖。（圖片www.schweizersee.ch）

背後這美景原來拍攝自瑞士的布里思茨湖（Brienzersee），怪不得叫人有讚冇彈。

▲ 穿上意大利名牌的玄彬在瑞士蘇黎世大教堂下拍攝，fans百分百投降。（圖片提供Netflix）

瑞士蘇黎世大教堂

▲ 位於瑞士蘇黎世大教堂。（圖片提供www.schweizersee.ch）

《愛的迫降》有破記錄高收線，靚人靚衫靚景缺一不可，劇中這幕他們去到瑞士的蘇黎世大教堂下拍攝，加上玄杉穿上過萬元來自意大利Brunello Cucinelli冷衫和背著Prada背囊，視覺上又怎會不癢眼呢？即時加分不少。

韓國忠州市彈琴湖

整套《愛的迫降》除了玄彬和孫藝珍這一對情侶檔外，另一組情侶徐丹和具胜俊這備受注視，在這條橋上是「男二」和「女二」接吻一幕，地點不再需遠赴國外。

▲ 劇中另一對情侶具胜俊和徐丹雖然大家少談，但其實一樣吸引。（網上截圖）

取而代之是位於韓國忠州市彈琴湖的彩虹路。等疫情過後，相信一定會有不少劇迷去到現場親身打卡。

瑞士費爾斯特

▲ 完美的最後一幕又是去到瑞士的費爾斯特。（圖片提供Netflix）

合共16集的《愛的迫降》，大家很快就煲完，最後這一幕一定是大家萬眾期待劇情，地點依然是瑞士。

▲ 瑞士費爾斯特是著名的滑雪和遠足聖地。（圖片www.schweizersee.ch）

但攝製隊就去到瑞士北部的可供滑雪、滑翔傘與及遠足的聖地費爾斯特（Grindelwald First），在瑞士著名的少女峰山脈背景下完美地寫下劇終。

撰文︰何偉雄