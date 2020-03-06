【皇室家變】哈里梅根返英首次合體 解構哈里4月卸任後的新名字
英國哈里王子（Prince Harry）和夫人梅根（Meghan）將於3月31日正式卸下皇室高級成員身份，在美加展開新生活。兩人除了被英女王禁止行使皇室商標權之外，哈里亦需改名，棄用HRH頭銜（His Royal Highness），亦不會再叫Prince Harry。上月底哈里出席活動時，已要求只需稱呼他做「哈里」，但他的姓氏究竟是甚麼？
英國傳媒《Insider》報道，根據兒子阿奇的出世紙上顯示，哈里王子的全名為「His Royal Highness Henry Charles Albert David Duke of Sussex」，其實Henry才是他的真名，Harry只是乳名，但哈里從沒有使用過。
「哈里」是乳名 或去除「公爵」之名
而Duke of Sussex是現時哈里的姓氏，His Royal Highness（HRH）是頭銜，但他卸下皇室高級成員身份後，4月起將停止使用HRH頭銜，但會保留Duke of Sussex。
外界開始揣測他的新名字，可能變成「Henry Charles Albert David Duke of Sussex」，或簡化改成「Harry, Duke of Sussex」。
不過，上月底哈里出席活動時，要求眾人只需稱呼他做「哈里」，似乎不想再以頭銜介紹自己，因此可能會再去除「公爵」之名，再簡化地稱為「Harry Sussex」。
求學時期曾自稱Harry Wales
「Harry, Duke of Sussex」的名字風格，與其他曾放棄頭銜的皇室成員相似，就像他的媽媽戴安娜王妃，和1996年與查理斯王子（Prince Charles）離婚後，她沒有恢復本名Lady Diana Spencer，而是改為「Diana, Princess of Wales」。
哈里於求學及就讀英國軍校期間，曾以「Harry Wales」自稱，即以父親的威爾斯親王（Prince of Wales）為名。故此，不排除哈里會再用「Harry Wales」作為日後的名字。
最大可能跟兒子同姓
另一個可能性是使用王室的正式姓氏「Mountbatten-Windsor」，是結合了英女王和菲臘親王的姓氏「Mountbatten」，以及前英國國王喬治五世後裔的名字「Windsor」。
哈里和梅根未曾使用過這個姓氏，但他們為現時9個月大的兒子阿奇（Archie）加了此姓，全名為「Archie Harrison Mountbatten-Windsor」。所以，外界認為哈里和梅根最有可能與兒子改成同姓，而且他們亦有資格使用該姓氏。
不過在4月1日前，暫時以「Harry, Duke of Sussex」稱呼哈里最為恰當，或順從上月底哈里的意思，「Just call me Harry」！【皇室家變】3月31日卸任前完成最後的皇室公務 哈里親民返英國開腔︰不必叫我王子
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責任編輯︰林綺玲