【新冠肺炎】許樹昌：3公院下周進行新藥「瑞德西韋」臨床研究

▲ 許樹昌透露，香港3間公立醫院於下周二起，就新藥物「瑞德西韋」進行臨床研究。 （資料圖片）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，中大呼吸系統科講座教授許樹昌今（6日）透露，香港3間公立醫院將於下周二（10日）起，就新藥物「瑞德西韋」進行臨床研究，盼用作治療新冠肺炎。

身兼抗疫督導委員會專家顧問的許樹昌稱，屆時屬新症的重症患者，送院後會全部使用這款新藥；病情輕微或中等的病人，就會一同使用新藥及現行藥物，包括利巴韋林、蛋白酶抑制劑和干擾素，用來比較不同用藥的效果。

許稱藥廠曾於健康人士身上，使用「瑞德西韋」，有人的肝酵素微升，但不屬危險水平，認為毋須擔心。

患者出院後數天再入院惟不治 許料出院前化驗欠準確

另外有內地武漢的患者，出院後數天需再次入院，其後證實不治。許樹昌指香港至今已有40多人出院，並已康復，無人出現問題需重新入院。他相信這名內地患者，仍未痊癒就已經出院，很出院前的抽取樣本抽得不好，或者是基因測試劑未有高敏感度，影響化驗準繩度，誤以為已康復。

許樹昌認為新冠肺炎患者的康復準則，一般要退燒、毋須吸氧氣、臨床穩定，以及相隔兩日抽取的上呼吸道樣本，需呈陰性才可出院，一般出院後需跟進多過兩星期。

責任編輯：吳卓峰