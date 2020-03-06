【新冠肺炎】港大醫學院研究推算全球發病死亡率為1.4%　梁卓偉：無應對疫苗勿掉以輕心

▲ 香港大學醫學院院長梁卓偉（左）及港大公共衞生學院胡子祺教授（右）今發布針對新冠肺炎症情的最新研究。（陳永康攝）

新冠肺炎（武漢肺炎 COVID-19）疫情未遏止，截至今早（6日）9時許，全球共錄得近10萬宗確診個案，當中有逾3,000人死亡。港大醫學院世衞傳染病流行病學及控制合作中心今日（6日）發表新冠病毒病例死亡風險，中心創立總監、公共衞生醫學講座教授梁卓偉估算，全球新冠肺炎的發病死亡率為1.4%，雖然比率較沙士為低，但染病人數遠超沙士，所以死亡人數仍多，不容忽視，呼籲市民仍要保持高度警惕。

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中心的數學模型主要以3大數據作出估算，包括其團隊2月初於醫學期刊《刺針》發表的數據、國家疾控中心2月中發布的文章，以及不同國家派出專機接載國民的確診的比例，假設發病率為50%，即每2個感染者中有1個人發病，數學模型推算全球新冠肺炎的發病死亡率為1.4%；若包括隱形病患者，感染死亡率低於1%。梁卓偉解釋，根據現時臨床觀察所知，看不到有超過5成感染者為隱形病患者，所以估算的假設符合目前現況。

梁卓偉指，現時新冠肺炎的死亡率計算方法都是，以死亡的累積病例除以確診個案，根據今早9時的數字得出其百分率為3.4%，但事實上其數字是錯誤的，因確診個案未有計算最新患者最終會康復或死亡，亦未有計算隱形感染者，所以該方法只適用於疫情完結後計算。他又以2003年沙士為例，最初的死亡率只有約0.2%，但到疫情完結，最終香港的死亡率為17％。

他又指，感染機會及死亡率會隨著歲數上升，70歲或以上的長者，在感染率和死亡率均是20多歲的年輕人的3倍，即是長者的整體感染風險較年輕人高9至10倍，故市民應要特別照顧年長的一群。

對於世衞秘書長譚德塞表示全球新冠肺炎病死率為3.4％，與研究數字有所出入，梁卓偉表示不清楚世衞的計算方法，不評論有關數字背後的動機。

他又提醒，現時未有新冠肺炎的應用疫苗前，市民都不可以掉以輕心，

因為這（新冠肺炎）是一個新的病毒，全世界無一個人有抗體，即是每一個人有受感染的機會，無論死亡率有幾低，仍有很多人死亡，特別是長者，我們都要繼續保持高度警惕。

梁卓偉又指，現時全球有80多個國家都有確診個案，若非因工作關係需前往高風險地區，應避免出外旅遊，又建議市民應盡量留在家中，以保障自己及家人。

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記者：郭家穎、陳子謙