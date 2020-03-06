【生活智慧】日日戴口罩耳背磨損爆痛　台灣醫生分享一件垃圾變KO耳痛神器

▲ 台灣醫生分享垃圾變神器秘訣， 減少長期戴口罩下耳背的不適。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情未息，市民外出時都要戴上口罩防止受感染。不過長期配戴口罩，耳背或會被棉繩勒住而感到不適。有台灣醫生就教大家「垃圾變神物」，以一樣平日我們容易忽略的物品，減少戴口罩時耳朵的壓力！

禮盒提把減痛楚 可清洗重用

台灣醫生陳志在Facebook專頁「Icu醫生陳志金」分享，「戴一整天口罩，這種耳掛式口罩會把耳朵勾得很痛」，幸好有退休物理治療師送來好物 ，減少醫護人員耳朵的不適。

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這件好物原來是禮物盒的提把。只要將提把的兩端勾到口罩的掛繩上，就不用將棉繩掛在耳後，減低耳朵所受的壓力。陳醫生又提醒，使用完要消毒清洗，之後亦可以重用，非常環保。

▲ 這件好物原來是禮物盒的提把。（圖片來源：Icu醫生陳志金Facebook）

該名退休物理治療師亦提到，這種小物可以藏在頭髮裡，但不適合小朋友。他又提醒如果找不到小號的提把，可用大的迴紋針代替。

網民表示這種提把可以從雞精、燕窩及水果禮盒的紙盒拆下來，有人慶幸還沒丟掉過年禮盒，但亦有人留言「可惡，禮盒的提把我都丟了！沒想到有妙用」。有網民大讚從這次的疫情看到台灣人很有智慧與創意，「高手在人間」。

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日本災害對策課教用橡筋

日本警視廳警備部災害對策課早前也在Twitter上提議，用萬字夾或橡筋連接起兩邊耳掛，就能消除耳痛困擾。

台灣網民之前也在PTT討論區發文，建議大家自行加工棉繩，用紙巾包住繩子，令棉繩面積變大，戴起來就能減低痛楚。有人的爸爸是醫事檢驗師，如果需要長時間戴口罩，亦會塞海綿隔在棉繩跟耳朵中間，減輕壓力。

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責任編輯：羅嘉欣