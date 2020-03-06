【法證先鋒IV】鄭希怡產後修身有辦法　Yumiko堅持兩大原則維持體態

▲ 鄭希怡身材好全靠兩大原則。

TVB劇《法證先鋒IV》內，除緊張刺激的案情外，演員們的發揮亦引起觀眾關注。在《法證先鋒IV》內，演高級化驗師高安（黃浩然飾）的品酒師女友侯敏莉的鄭希怡（Yumiko），Fit爆的身材相當吸晴，令到事隔12年再回TVB拍劇的鄭希怡再度受到觀眾關注。

早前鄭希怡在《法證先鋒IV》演拒做500萬情婦一幕，絲質貼身裙令鄭希怡的美好身段表露無遺。

此外，《法證先鋒IV》劇情亦有講述鄭希怡因與黃浩然的感情問題而無法專注瑜伽，此幕鄭希怡以運動內衣搭配貼身長褲，中空的設計更突顯她的纖腰。

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▲ 鄭希怡在《法證先鋒IV》中大騷完美身材比例。（電視截圖）

38歲的鄭希怡已是一孩之母，她接受媒體訪問曾透露自己在誕女後亦經歷肥腫難分的階段，幸在飲食和運動上堅持兩大原則，令自己保持易瘦體質，現在Yumiko的身材比產前更苗條。

1.永不絕食

鄭希怡在年輕時曾用錯誤的方式減肥，比如數天不食東西，可是初出道的Yumiko定位為唱跳歌手，因此禁食並不足以維持她龐大的運動量，所以往後的減肥，鄭希怡堅決不禁食。

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▲ 鄭希怡會以健身Keep Fit。（Instagram圖片）

現時的鄭希怡會制定進食時間表，例如運動過後可獎勵自己，健身教練亦表示運動過後適宜進食低脂食品、高蛋白質和碳水化合物等。

在睡前的4小時，鄭希怡不會再進食，認為這樣對身體比較健康。

2.運動達人

從instagram可見，鄭希怡非常喜歡運動，做Gym、瑜珈、高爾夫球、滑雪、行山等，令鄭希怡有足夠的運動量燃燒脂肪。據悉鄭希怡每晚至少會做1000次捲腹動作，令小腹平坦。

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▲ 鄭希怡非常喜歡運動。（Instagram圖片）

然而，女兒梁浸浸卻是誘惑鄭希兒的小惡魔，有時會在鄭希怡做運動的期間，以零食攻勢，令鄭希怡破戒，場面溫馨又好笑。

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