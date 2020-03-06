【新冠肺炎】大航假期取消即日至3月底所有中日旅行團　涉105團逾3,000人

▲ 大航假期取消所有3月出發的中日旅行團。（JNTO圖片）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情未息，日本亦加強對港人的入境限制。大航假期宣布，取消由即日（6日）起至3月31日期間出發的所有前往日本及中國的旅行團，分別有5個日本團及100個內地團受影響，涉及3,100名旅客，旅行社會派人聯絡受影響旅客。

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康泰旅遊、永安旅遊、東瀛遊及縱橫遊亦已宣布取消3月出發的日本旅行團，旅遊業議會總幹事陳張樂怡今日在一個電台節目中表示，業界已取消120個日本旅行團，涉及2,200多人，日本是港人熱門旅遊地點，加上疫情帶來的不確定性，對旅行社打擊甚大，但暫時未見有結業潮。

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記者：陳曉瑩