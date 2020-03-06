【新冠肺炎】輕症患者可廣泛播毒　新加坡官方解構室內播毒高危位【附內完整位置清單】

▲ 新加坡近日公布最新研究，從3名輕症患者的隔離病房及廁所中，抽取20個環境樣本檢驗，發現16個對病毒都呈陽性。

新冠肺炎（武漢肺炎）肆虐，大家對家居衛生的意識亦不自覺提高。新加坡近日公布一項最新研究，從3名輕症患者的隔離病房及廁所中，抽取20個環境樣本檢驗，發現16個對病毒都呈現陽性，其中病毒含量最多位置是室內地板，而椅子、空調抽風等都驗出有病毒。

據《美國醫學會期刊》（JAMA）近日公佈，新加坡國家傳染病中心（National Centre for Infectious Diseases）和國防科技研究院（DSO National Laboratories）研究人員， 對3名新冠肺炎患者進行觀察，3名患者自1月底到2月初，分別被隔離在不同房間。研究人員再在隔離期間，從他們的房間內抽取病毒樣本檢驗。

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3名患者中，其中一名患者的房間在經過消毒前，先抽取樣本，另外兩名患者的房間則是經過消毒，才採集樣本化驗。

結果顯示，在未經消毒的房間內，所抽取的20個樣本中，有16個樣本對病毒呈陽性。其中最受污染的位置是病房地板，而其他對病毒呈弱陽性。完整位置清單如下：

地板

聽筒

椅子

空調抽風位

床頭燈掣

床頭櫃

床扶手

床尾桌子

防護裝備儲物位

洗手盆內

洗手盆外

玻璃窗

玻璃門

門把

坐廁

浴室洗手盤

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至於在同一房間內的空氣樣本、緩衝區及病房外走廊的地面，則呈陰性反應。而另外兩間經消毒的房間所抽取的樣本，經檢測後未見陽性反應。研究人員表示，空調抽風位的棉棒樣本呈陽性，是帶病毒的飛沫，隨氣流黏附到出風口再散佈。研究指出，使用消毒水每天清潔物件表面兩次，並清掃地板一次，就能有效消滅病毒。

而新加坡政府國家環境局（National Environment Agency）早前亦發佈了《新型冠狀病毒家居消毒用品及有效成分的臨時清單》，羅列了18款可令肺炎病菌失效的家居消毒用品，當中有大部分可在市面買到，詳見：【武漢肺炎】新加坡國家環境局認證 18款有效對抗冠狀病毒消毒用品【內附名單】

責任編輯：羅嘉欣