  • 19°C
香港時間 : 2020306日 (週五) 14:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPfit醫·健

熱門關鍵字 : 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【齊心抗疫】菲仕蘭向樂餉社捐口罩及酒精搓手液　料5,000基層受惠

社會 13:19 2020/03/06

分享：

熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

乳製品營養公司菲仕蘭香港捐出1萬個口罩及4千枝酒精搓手液予樂餉社，再轉贈基層。（菲仕蘭（香港）有限公司提供）

新冠肺炎疫情持續，乳製品營養公司菲仕蘭香港捐出1萬個口罩及4千枝酒精搓手液予樂餉社，預計42個本地社福機構、約5,000名基層人士受惠。

菲仕蘭香港董事總經理賀亞軍表示，在這個特別時期，公司努力用心保護好員工及客戶的同時，亦期望為社會出一分力，在食物支援及防護物資上，給基層家庭及長者提供多一份安心，多一份呵護。

記者：陳曉瑩

相關文章

【齊心抗疫】心痛老弱基層缺防疫用品　良心藥房兩月內派7千口罩予街坊
今日 13:03
【齊心抗疫】心痛老弱基層缺防疫用品　良心藥房兩月內派7千口罩予街坊
【齊心抗疫】港媽創業開果醬店遇疫境　不忘初心送酒精予社福機構助基層
今日 12:50
【齊心抗疫】港媽創業開果醬店遇疫境　不忘初心送酒精予社福機構助基層
【齊心抗疫】患病長者口罩不足難覆診　善心人到寮屋劏房戶派物資：不計回報
19:02 2020/03/05
【齊心抗疫】患病長者口罩不足難覆診　善心人到寮屋劏房戶派物資：不計回報
疫情 搓手液 口罩 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

最高瀏覽

【日本簽證】日本簽證文件+在職證明書範本+簽證費用+預約連結+所需時間+申請地址須知
17:57 2020/03/05
【日本簽證】日本簽證文件+在職證明書範本+簽證費用+預約連結+所需時間+申請地址須知
【口罩供應】萬寧出售理的幼童口罩　有人搶購後網上轉售炒價最高250元
19:53 2020/03/05
【口罩供應】萬寧出售理的幼童口罩　有人搶購後網上轉售炒價最高250元
【遊日注意】日本擬宣布全國進入緊急狀態　強制從中韓入境人員隔離14日
15:51 2020/03/05
【遊日注意】日本擬宣布全國進入緊急狀態　強制從中韓入境人員隔離14日