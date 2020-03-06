【齊心抗疫】菲仕蘭向樂餉社捐口罩及酒精搓手液　料5,000基層受惠

▲ 乳製品營養公司菲仕蘭香港捐出1萬個口罩及4千枝酒精搓手液予樂餉社，再轉贈基層。（菲仕蘭（香港）有限公司提供）

新冠肺炎疫情持續，乳製品營養公司菲仕蘭香港捐出1萬個口罩及4千枝酒精搓手液予樂餉社，預計42個本地社福機構、約5,000名基層人士受惠。

菲仕蘭香港董事總經理賀亞軍表示，在這個特別時期，公司努力用心保護好員工及客戶的同時，亦期望為社會出一分力，在食物支援及防護物資上，給基層家庭及長者提供多一份安心，多一份呵護。

記者：陳曉瑩