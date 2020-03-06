【齊心抗疫】菲仕蘭向樂餉社捐口罩及酒精搓手液 料5,000基層受惠 社會 13:19 2020/03/06 分享： 熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向 ▲ 乳製品營養公司菲仕蘭香港捐出1萬個口罩及4千枝酒精搓手液予樂餉社，再轉贈基層。（菲仕蘭（香港）有限公司提供） 新冠肺炎疫情持續，乳製品營養公司菲仕蘭香港捐出1萬個口罩及4千枝酒精搓手液予樂餉社，預計42個本地社福機構、約5,000名基層人士受惠。 菲仕蘭香港董事總經理賀亞軍表示，在這個特別時期，公司努力用心保護好員工及客戶的同時，亦期望為社會出一分力，在食物支援及防護物資上，給基層家庭及長者提供多一份安心，多一份呵護。 記者：陳曉瑩 相關文章 【齊心抗疫】心痛老弱基層缺防疫用品 良心藥房兩月內派7千口罩予街坊 今日 13:03 【齊心抗疫】心痛老弱基層缺防疫用品 良心藥房兩月內派7千口罩予街坊 【齊心抗疫】港媽創業開果醬店遇疫境 不忘初心送酒精予社福機構助基層 今日 12:50 【齊心抗疫】港媽創業開果醬店遇疫境 不忘初心送酒精予社福機構助基層 【齊心抗疫】患病長者口罩不足難覆診 善心人到寮屋劏房戶派物資：不計回報 19:02 2020/03/05 【齊心抗疫】患病長者口罩不足難覆診 善心人到寮屋劏房戶派物資：不計回報 疫情 搓手液 口罩 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎