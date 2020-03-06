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【二月廿九】岑珈其拍外景慘被蜜蜂螫傷　劉俊謙勤背對白拋書包

娛樂 13:52 2020/03/06

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

「神聖幾何學會」的成員終於齊集！（岑珈其IG圖片）

ViuTV愛情穿越劇《二月廿九》現正熱播，男主角之一的余家聰（劉俊謙飾）是一名哲學博士，為了演活角色，劉俊謙努力背好難記的對白，於劇中大拋書包。同一學會的巴西龜（岑珈其飾）每次出場都喜感十足，然而岑珈其於拍攝時卻不慎被蜜蜂螫傷手臂，以致前臂紅腫，十分悲慘。

《二月廿九》中的「神聖幾何學會」基地位於新界偏僻地方，飾演學會副會長巴西龜的岑珈其於拍攝期間不慎被蜜蜂螫傷手臂，前臂腫了一大塊。

（ViuTV提供）

他說：「當時劇組發現有個蜂巢，之後就有一群蜜蜂湧出來，收音師還跟我嶵這些竹蜂不會針人，豈料我卻隨即被針中。」

「神聖幾何學會」成員包括會長余家聰、副會長巴西龜、陰謀論者耶穌（梁天尺飾）、NLP催眠師跳掣（蘇欣婷飾）、外星研究Alien（鄭文熙飾）及次元分析師關羽（關永宇飾）。

（ViuTV提供）

學會內的所有成員於昨晚（5日）播放的一集內齊集，眾人大叫口號：「神聖幾何、缺一不可！」

「神聖幾何學會」會長余家聰為一名哲學博士，專以科學的方法解釋超自然現象，是個外冷內熱的智慧型浪人。余家聰協助Yeesa（吳海昕飾）解開穿越時空之謎，過程中要拋出大量專業科學名詞與理論，令劉俊謙大呻對白很難背。

他表示：「我刻意上網去搜尋一些名詞的意思，但查過後也看不明，所以那些對白都很難記，有時完全不知自己在說甚麼。」

（ViuTV提供）

劉俊謙日前貼出站在黑板前的劇照，他笑問：「盧sir？」曾經拍攝劇集《教束》的他飾演中文科教師，其於《教束》及《二月廿九》飾演的角色都不約而同站在黑板前教書，十分湊巧！

撰文 : TOPick柴犬出動

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