【疫境見真情】不忍社區長者缺防疫用品　潮人跌打醫師捐1萬口罩派街坊

▲ 梁天柱跌打館於疫情期間將1萬個口罩派給街坊，希望回饋自己土生土長的社區。

新冠肺炎（武漢肺炎）攻關，巿面一罩難求，卻更突顯港人互助精神。在長沙灣有一所裝潢破格的至潮跌打醫館梁天柱跌打館，自2月起為街坊派發1萬個口罩。在長沙灣土生土長的梁天柱，直言想為區內街坊做些事。

農曆新年過後，巿面突然出現口罩缺貨慘況，弄得人心惶惶。醫館主理人梁天柱在新年期間去了國外旅行，有幸買到200盒口罩。想也不想便在2月中安排將1萬個口罩派街坊，對象主要是區內老人家。

▲ 門口鮮艷奪目，很難令人聯想到是跌打醫館。（攝影：車耀開）

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「我們是以快閃形式派發，不會上網說幾時派口罩，無謂要老人家提前幾個鐘來排隊啦。」他對於預告派口罩的做法頗不以為然。

▲ 快閃派1萬個口罩，不想老人家提前排隊。（相片：由受訪者提供）

堅持只送不賣，旁人經常問他成本高嗎？他這樣回應：「我最喜歡派東西，不賣了，哈哈！」他笑說。「買口罩成本不算高，但其實做慈善與成本高低無關，只視乎你想用心為社區付出幾多，貴就派少些，平就派多些！」

梁天柱跌打館紮根社區，他想為自己的社區做一點事。「我自己在長沙灣長大、出世，想為區內基層服務多些。」街坊收到口罩非常開心。「有熟客經過，都會走入舖頭跟我說加油。自己能夠幫到幾多就幾多。醫師要抱住為社會服務，有使命感才可做到。」

除了口罩派街坊，他亦送給員工每人一盒N95口罩。「他健康你健康，他返工你保障他，與返地盤工你提供安全頭盔是一樣的。在員工工作期間，所有安全設施都應該由公司提供。而且，讓他們有一個健康的工作環境，他們回家就不需要擔心將病菌傳給家人。」

出身跌打世家繼承衣砵

梁天柱跌打館屹立區內多年，早已是區內名物，皆因它的裝潢破格，以搶眼螢光粉紅為主色調，加上擺放多個其手繪公仔、飾物、海報及自創的二次改圖語，打破以往跌打館予人嚴肅恐怖的印象。「我想改變一下看醫生的緊張氛圍，減低壓迫感。」

▲ 醫館以粉紅色為主調，原來想討女兒歡心。（攝影：車耀開）

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有客人明言，這樣的設計令人心情放鬆。

梁天柱外表帥氣，絕不老套，但潮爆醫師不等於空有其表。梁天柱出生於跌打世家，父母皆是長沙灣區內的跌打醫師，他自小已在父母的醫館下長大，至今入行26年。「我從小已跟父母學跌打，漸漸產生了興趣，後來便繼承衣砵。」

說跌打是其畢生興趣也不為過，牆上貼了百多張他多年來獲得的證書，從氣功課程證書到博士學位證書也有。他至今仍然持續進修中，在實戰中精進其造詣，足見其對跌打的熱誠。

▲ 有病患帶來X光照片，讓他看看骨的情況。（攝影：車耀開）

記者當日到現場，有筋膜炎患者因走路姿勢不當而被他「訓斥」，只見他拿着足部模型向病人耐心地解釋正確的走路姿勢。「醫治病人，最重要是問清楚致傷原因，以後不要再重覆犯錯。我比較着重與病人的溝通。」

▲ 與子女共同改造的公仔，半邊畫上可愛的骷髏骨，有跌打元素。（攝影：車耀開）

將舖頭空間改造成有如少女天地，原來亦出於對女兒的愛，他說：「我自己有個女，想她來到這裏陪我時，會覺得更親切。」醫館內有很多半骷髏的卡通公仔，是梁天柱買淨色的公仔改造，有時他更會與子女一起畫，促進親子關係。

破格裝潢氹人開心另外，他又會透過二次創作標語海報，以深入淺出的方法教授客人養生方法。「我將客人的疑問透過標語海報，以同中醫角度去講你平時應該要怎樣處理你的問題。」

▲ 他親自設計的房間，牆上標語令人會心微笑。（攝影：車耀開）

敷藥的藥貼也經過精心設計，有不同卡通圖案或激勵字句，很氹人開心。

▲ 梁天柱精心設計不同圖案的藥貼。（相片：受訪者提供）

破格，就會引來傳統的反彈，同行間也有些齟語，但他豁達不介意。「凡是走出第一步，總會遇到一些傳統的人覺得這樣不太好，但做人做事，最重要自己樂在其中，街坊見到又開心。」

記者：陸明敏