【泰國入境限制】抵泰港人稱僅需填寫健康申報表　其餘程序無特別

▲ 有今日抵泰的港人指，入境時只需填寫健康申報表，其餘程序正常。（資料圖片）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延全球，各國紛紛收緊入境措施，但有關泰國針對香港的入境政策是否收緊，港人是否需要隔離的消息眾說紛芸。有今日（6日）抵達泰國的港人指，入境時只需要填寫一份健康申報表及量體溫，並不需要隔離。

在泰國有物業的港人Alan向TOPick表示，原定今晚出發前往泰國處理生意事宜，但由於擔心泰國疫情蔓延，加上連日來有不同的隔離消息，故改為早上出發，順利抵埗。

他指，「今日出發時都戰戰競競，不過後來發現比想像中順利」，入境時申報自己來自香港以及填寫健康紀錄便可。他認為，一旦泰國對港人實施隔離14日的措施，對泰國經濟是很大影響，而自己今次的行程由4日會減至2日，希望盡快回港。

【泰國入境】港人入境泰國需自我隔離14日？ 泰國旅遊局凌晨澄清官方「未有限制」

有「泰國通」之稱的港人胡慧沖今早專程到泰國曼谷機場接機，了解泰國當局最新的入境安排。早上約10時半，他在facebook群組「泰國粉絲大本營」上表示，查詢過機場管理局的人員，暫時入境港人都不需要強制隔離。

有成功抵達泰國的港人在群組留言，她乘搭早上9時10分啟航前往曼谷的航班，抵達當地機場只需填寫一份健康申報表及量度體溫，向檢疫部門櫃枱交表後，再正常通過護照檢查及海關關卡就成功入境，她引述入境職員表示暫時港人毋須強制隔離。

據港人上載相片顯示，申報表要求入境旅客提供航班資料、個人資料、抵泰前14日內曾到過的國家，以及14日內有否出現病徵。

▲ 有港人上載入境泰國時獲派的健康申報表，需要填寫14日內曾到過的國家及是否出現病徵。（網上圖片）

【泰國入境限制】香港駐曼谷辦：泰國外交部沒有要求港人入境須隔離14天

香港駐曼谷經濟貿易辦事處今日向TOPick表示， 截至今早香港時間11時，泰國外交部的資訊，沒有要求旅客需要強制隔離14天，呼籲市民密切留意泰國政府公布的資訊。

而據機管局資料，今日有近20班航班由本港前往泰國，其中11班航班前往曼谷、2班前往清邁、4班前往布吉。

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記者：徐紹軒