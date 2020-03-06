【紅底鞋王】法國品牌Christian Louboutin大型展覽　容祖兒張敬軒關智斌任香港藝人代表

▲ 品牌Christian Louboutin舉大型展覽，容祖兒張敬軒關智斌成香港藝人代表。

法國「紅底鞋王」Christian Louboutin最近於法國巴黎鍍金門宮（The Palais de la Porte Dorée）舉行歷來最大型的品牌展覽，不少國際巨星如Rihanna、J-Lo、Beyoncé等都「榜上有名」，香港代表則有樂壇天后容祖兒、張敬軒與關智斌。

Christian Louboutin當中的「The Pop Corridor」展覽廳中，印證了品牌在當今流行文化中所佔據的重要而獨特的地位，其鞋履作品更經常出現在電影及流行音樂中。

展覽廳所展出的相片中，不少國際巨星都「榜上有名」，從演藝界的Rihanna、Blake Lively、J-Lo、Tina Turner、Beyoncé、Leonardo Di Caprio到運動界的Kobe Bryant穿上紅底鞋的照片都一一展出，而香港的代表則有容祖兒、張敬軒及關智斌（Kenny）。

▲ 早前軒仔演唱會中亦有穿著品牌的出品。（大會提供）

對於被選中登上國際性展覽，一向是品牌捧場客的祖兒指高跟鞋能給她自信，她笑說自己經常「要靚唔要命」，覺得鞋履愈高愈有自信：「高跟鞋可以展現一個人整體的氣質，所以女生不可以隨便穿鞋。自己一向都好喜歡這個品牌的鞋款，設計好獨特，就像藝術品一樣好有收藏價值，好開心可以成為展覽的一部份。」

向來對時裝甚有研究軒仔則表示十分榮幸：「好榮幸可以出現在Christian Louboutin這位大師的展覽內，他會將許多不同的元素放進設計，例如他最標誌性的紅色鞋底，靈感就是來自指甲油。之前我的演唱會中有幾對鞋款都是出自他的手筆。」

▲ Kenny的照片於展覽的當眼處。（大會提供）

而甚受時裝品牌歡迎的Kenny出席巴黎時裝周期間，亦穿上Christian Louboutin於法國街頭遊走：「這次展覽的照片是我上次在巴黎時裝周的街拍，自己對fashion好感興趣，鞋履亦是會特別留意的item，無想過品牌會選擇了我的照片放在這個具有紀念性、大型的展覽內，真的好開心。」