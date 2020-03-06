Hermes新一季首推入門價絲巾　Emile Hermes Evercolor手袋登場

▲ Emile Hermes Evercolor 小牛皮手袋造型仿效旅行袋，手袋造型修長，採用不對稱的風琴褶結構，可以手挽及掛肩，$86,500（攝影：黃建輝）

愛馬仕3個字，彷彿代表着最奢華與最卓越，身價當然亦是非一般，不過可幸是品牌並非高不可攀，好像每季推出的一些小型配飾項目，就可以讓一般普羅大眾都有機會一親這位法國貴族的香澤。

在Hermes的新一春夏配飾系列當中，有首度推出的20厘米小型絲巾、織皮拼絲緞手帶及鋁金屬手鐲等，都是極佳的入門項目。

每年春夏及秋冬兩回開季，Hermes的配飾發布會都總是叫人期待，一個沒有時裝、只有配飾及家品系列的盛會，都是時裝人不能錯過的節目。

▲ 涼鞋印有七彩圖案，靈感源自皮具的肩帶。（$7,400）（黃建輝攝）

大家都知道Hermes的配飾，尤其手袋系列，最備受關注，彷彿操控着整個時尚圈的方向，於是在日前舉行的Hermes Spring-Summer 2020 Objects發布會上，手袋項目自然成為場內的焦點。

▲ 袋王 Birkin 系列有此新版 35 Cargo Goeland 帆布及 Swift 小牛皮手袋，設計靈感源自軍服，手袋增設 5 個口袋及可拆除的杯套，$180,800（攝影：黃建輝）

作為王牌系列的Birkin，今回品牌便為其中的Birkin 35 Cargo Goeland帆布款式帶來一個新版本，手袋增設5個口袋及可拆除的杯套，設計靈感源自軍服，以帆布縫製再飾有皮革細節，而多袋口的設計亦是軍服的實用元素之一。

此外，今季不能錯過還有全新的Emile Hermes Evercolor手袋，造型仿效旅行袋設計，向愛馬仕的旅人精神致敬。手袋造型修長，採用不對稱的風琴褶結構，拉鏈更飾以皮革長飾帶，並加有品牌標誌式的鎖釦，可以手挽及設可調校肩帶供孭上身使用，女士們要趕快入手了。

▲ Emile Hermes Evercolor 小牛皮手袋

另外兩款較小巧的款式Constance Long To Go Epsom銀包及In-The-Loop Swift腰包也不容錯過，雖然並非全新系列，但換上了非常夏日的pastel colour還是相當吸引，兩款都配以可拆式肩帶，拆除後便可作為clutch bag使用，靈活多變。

▲ 男裝袋款 Bolide 1923-45 Racing 小牛皮手袋，以電單車世界及賽車手的戰衣為藍本，因此就連「H」字圖案都來得特別有速度感，採用了精湛的包覆技術和皮革拼縫工藝製成。（$226,900）（黃建輝攝）

除了皮具，絲巾也是Hermes的重點銷售項目，發布會現場便高掛一幅幅的圖案「絲巾牆」，成為了最佳的裝飾布置。

Hermes自1937年推出史上第一款絲巾以來，每一季都以不同的設計圖案及工藝，製作出不同的款式，今季最特別是一款雙面絲巾，兩面的圖案或是顏色都不盡相同，難得是圖案或色澤卻沒有透到另一面去，這當然牽涉了複雜的造工及技術，亦是品牌的一個突破。

▲ 品牌每季都推出多款不同圖案的絲巾，這些尺寸為90厘米，有部分經加工後可以水洗。（$3,800-$4,100）（黃建輝攝）

但最令大家受惠，就是品牌首度推出了相當小巧的20厘米迷你方型絲巾，可以綁於手腕作裝飾，而售價是前所未有的親民，只是$800多元，大家從沒想過可以如此價錢擁有一件Hermes的熱賣產品吧！

另一款全新面世的心形絲巾同樣特別，絲巾更以橙色心形禮盒包裝，也只是$1,700多元的入門價格，你準備好入貨沒有？

記者：陳日言