涉虐待女友2歲兒子　24歲運輸工被控虐兒候訊

▲ （經濟日報資料圖片）

24歲運輸工人涉嫌多次虐待女友的2歲兒子，疑使男童全身多處出現傷勢，包括肋骨、雙腿、右角膜、左臉及下體，涉案運輸工人被控虐兒，他另涉無牌駕駛及使用沒有第3者保險的車輛，今（6日）被押往粉嶺裁判法院提堂。被告今暫毋須答辯，案件押後至5月4日再訊，以待控方索取法律意見及男童的傷勢報告，被告須還押候訊。

被告包迪倫（24歲），報稱運輸工人，被控1項對所看管兒童或少年人虐待或忽略。控罪指，被告於2020年2月在香港某處，身為超過16歲而對1名2歲4個月的男童負有管養, 看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略該男童。

被告另被控1項駕駛時無駕駛執照及1項沒有第三者保險而使用車輛罪，控他於2020年3月3日在元朗合益路與又新街交界，在道路上駕駛1輛私家車，而並無持有所屬車輛種類的駕駛執照；及沒有備有1份有效的和符合汽車保險條例規定的第3者風險保險單或保證單。

案件今提堂，被告暫毋須答辯，以待控方索取法律意見及男童的傷勢報告。裁判官將案件押後至5月4日再訊，被告保釋申請被拒，須還押候訊。

另外，辯方向法庭作出投訴，指被告在捕後，遭4名警員在警車上襲擊，被告的右臉被打及掌摑，在錄影會面時又再次被警員掌摑，警員威脅被告作出招認，否則會改控其他控罪。

記者：王仁昌