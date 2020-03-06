【無品員工】餐廳員工被指口罩放在竹筷上　吉豚屋：口罩非員工使用

▲ 「吉豚屋 吉列豬扒專門店」發聲明就事件道歉，指該口罩非相中員工使用。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，市民都戴上口罩預防感染，用過的口罩有大量細菌依附，棄置不當隨時有播毒危機。有網民拍攝到有餐廳員工用膳時，有一個口罩放在餐廳提供的竹筷上。涉事餐廳「吉豚屋 吉列豬扒專門店」隨後發聲明就事件道歉，指該口罩非相中員工使用，但員工未有及時注意及即時處理，需要深刻檢討及致歉。

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網上瘋傳一張相片，指一名男子在油麻地一間餐廳用膳時，將脫下的口罩隨手放在餐廳提供的竹筷上面。貼文一出隨即引起網民關注，認為此舉動會傳播病毒，又斥責該名男子「自私到一個點」。有網民根據相中環境，推斷涉事餐廳為油麻地「吉豚屋 吉列豬扒專門店」。

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「吉豚屋 吉列豬扒專門店」事後發道歉聲明，指經管理層了解事件後，該放置在筷子上的口罩並非店舖員工所使用，但員工未能及時注意及即時處理，店舖責無旁貸，就此作出深刻的檢討及致歉。

「吉豚屋 吉列豬扒專門店」續指，自疫情開始全線店舖已全面使用獨立密封包裝的即棄筷子，全店進行清潔及消毒，同時加強所有分店員工的培訓，以防同類事件再次發生。為確保客人能在衛生環境下安心用膳，「吉豚屋 吉列豬扒專門店」承諾加強以下防疫措施：

1. 所有分店會為客人提供面紙放置口罩，避免口罩接觸桌面。

2. 員工於客人離座後必須使用酒精將桌面及放置在桌面上的用具仔細消毒。

3. 餐具及紙巾會隨套餐附上，不會預先放置在桌面上。

聲明末段，「吉豚屋 吉列豬扒專門店」指在疫情緊張時刻因店舖的疏忽引起客人不安，就此失誤向客人及全港市民道歉，並承諾會加強所有店舖的清潔及檢查，為客人提供安心用膳環境。

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責任編輯：王俊賢