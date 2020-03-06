【公務員加薪】本地初創：加薪不合理　中小企業須即時資助

▲ 有初創企業表示，在各行各業減薪及經濟環境轉差下，通過公務員加薪方案，包括警員加薪並不合理，更令現時員工士氣變差，企業面對更大的壓力。（陳靜儀攝）

立法會財委會日前通過公務員薪酬調整方案的撥款申請，包括警員加薪，2019-20年度公務員薪酬調整涉款124億元，公務員三月底起會出新糧，同時補發薪金。有初創企業表示，在各行各業減薪及經濟環境轉差下，通過公務員加薪方案並不合理，更令現時員工士氣變差，企業面對更大的壓力。

本地手袋背包設計公司Dude & Bestie創辦人兼設計師鄭德成表示，雖然公務員加薪，對初創及中小企在招聘及挽留人才方面，未有直接影響，但是在經濟環境轉差，以及各行各業面臨減薪的困境下：「公務員不應該加薪，反而政府應向初創及中小企提供即時性的資助計劃及租金補貼。」

他認為，現時大部份初創及中小企正邁向結業危機，一些長遠的幫助計劃基本上是完全無用，在現時急切環境下，推出即時性資助，才是最直接幫助企業同員工的方法。而該公司目前已暫停招聘人手，並削減人力資源成本包括：自上月中起縮短part time工時，每月減約3至4成時間。

該2019-20 年度公務員薪酬調整包括：高層及首長級公務員會加薪4.75%，中、低層加薪5.26%，並可追溯至去年 4 月 1 日。設計公司「銀幸ginkgo」聯合創辦人Terry亦批評，是次公務員加薪的做法荒謬。

雖然加薪方案未直接影響該公司招聘設計人才，他表示：「現時招聘人手並不困難，亦會優先考慮具創意、掌握市場觸覺的應屆大學畢業生。」但是今次疫情持續至今，政府一直未見有聆聽學者意見及市民訴求，處理失當，令市民大失信心。而推出的經濟措施如科技券，根本未能幫助最終使用者，包括初創及中小企。

記者：張寶燕