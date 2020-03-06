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【天王喪母】方媛懷念和奶奶相處時光　郭富城太太發悼文：謝謝愛護

娛樂 15:35 2020/03/06

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

郭富城太太方媛發文悼念奶奶。

天王城城郭富城的母親在在2月7日家中過身，郭母於昨天（3月5日）出殯，遺體安葬於將軍澳華人永遠墳場，入土為安。在昨晚深夜（3月6日），郭富城在網上發長文悼念亡母。

郭富城的太太方媛（Moka），亦在今午於個人微博發文，抒發對奶奶的感情。

方媛在微博上載和奶奶的合照，以及一朵白色的百合，並撰文：敬愛的奶奶，謝謝你一直對我的愛護，和對兩個小寶的疼愛，還有對我爸媽的關心和照顧，我們永遠懷念和你在一起生活的那段時光！

願你一路走好！

（取自微博）

郭富城發深情長文悼念亡母，詳情請睇 http://bit.ly/3cyPRos

不少網民留言鼓勵方媛節哀順變，要照顧好自己，才能照顧城城和兩位孩子。與郭母彼此相處的回憶會永留於心。

一向孝順的城城，曾在去年9月的台灣演唱會中透露母親身體不適，更一度因為擔心媽媽而哽咽，認為自己一生也無法答謝媽媽的愛，可惜郭母於今年2月7日在家中逝世，享年90多歲。

郭母一直的心願希望城城成家立室，因此2017年和方媛結婚後即火速造人，方媛亦先後為郭家誕下兩名寶貝女兒Chantelle及Charlotte，完成郭母抱孫心願。

撰文 : TOPick柴犬出動

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