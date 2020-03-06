【疫情減壓】周末賞花遊　南昌黃花風鈴木盛放形成花海

▲ 南昌一帶的黃花風鈴木現已盛放，周末不妨早些起身前往拍照，避開人潮。

春暖花開，每年的3、4月是賞花好時節。今年受新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，港人已取消外遊行程，但其實近近地香港本地都有不少地方可以賞花。而於南昌公園及南昌站附近的黃花風鈴木已經盛開，形成一片花海。

▲ 網友於早幾天拍得南昌站附近黃花風鈴木花海隧道，艷麗非常。（相片：由Jerry Chen提供）

位處深水埗的南昌公園及南昌站一帶一向是港人賞花熱點，園內種植了約90棵黃花風鈴木，3月天氣回暖就會陸續盛開，然而去年因受前年的風災影響，因此沒有像以往般爆發盛開的壯麗景緻，甚是可惜。

▲ （相片：由Jerry Chen提供）

然而，有網友早幾日於南昌站附近拍得照片，今年壯麗的景色終於回來了，現時南昌一帶的黃花風鈴木已分批開花。

▲ 晚上的黃花風鈴木與街燈相映，很有情調。（相片：由Jerry Chen提供）

花樹形成了一片花海，大約20步就走完，打卡就剛剛好。置身其中，嫰黃花瓣隨風起舞，真有種「仍未忘相約看漫天黃葉遠飛」的醉人情懷，既浪漫又寫意。站在隧道中間，把握風起的時間，捕捉花瓣飄零，便已是最美的打卡照。

▲ 以不同的角度拍攝甚可愛。（相片：由Jerry Chen提供）

▲ 以大光圈拍攝，仔細看很精緻。（相片：由Jerry Chen提供）

除了拍攝黃花風鈴木的美照，南昌公園內有一大片綠油油的草地，也是熱門賞花兼野餐地點。現時山上人滿為患，不妨在市中心尋找一片小綠洲。而花季期間，前往打卡的人會很多，建議11時前過來避開人潮，而且拍照光線甚好。

南昌公園

地址：深水埗深旺道20號

交通：港鐵南昌站 D1出口步行約5分鐘

最佳觀賞月份：3至4月是花期，3月開始開花，預計3月中滿開，惟需留意，若天氣轉冷，則有機會將滿開日子推遲。現時已屬可觀程度，有興趣人士現已可前往。

記者：陸明敏