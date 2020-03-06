【口罩供應】港產品牌「本土好罩」下周二預售　$248三盒其中一盒捐予慈善機構

▲ 港產品牌「本土好罩」下周二預售，$248三盒其中一盒捐予慈善機構。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，香港口罩供應緊張，市民一罩難求。有見及此，不少有心人在港設廠生產口罩。近日再有港產品牌「masHker本土好罩」宣佈將於下周二預售口罩，並以$248「買二捐一」的方式，向慈善機構捐贈口罩。

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「masHker本土好罩」在其Facebook專頁發文，指品牌是由4名正創辦或曾從事醫療相關社企和企業的年輕人創辦。他們認為，面對社會當前一罩難求的困局，不能夠冷眼旁觀。

我們希望透過製造質素高，100% Made in Hong Kong的口罩，在迷惘的道路上與香港人一起尋回昔日的微笑。

「本土好罩」日前透露，已在葵興找到合適地方設立口罩生產線，並興建「無塵車間」，嚴格監控室內溫度、濕度、氣流、氣壓及照明系統等，預計四月初正式投產。

根據最新消息，「本土好罩」將會在3月10日（星期二）網上預售口罩，並推「買2盒捐1盒」慈善預售計劃，即市民買2盒口罩，品牌就會另捐出一盒予病友團體或組織。他們指，已聯繫了本港最大型病友組織聯盟，旗下將有數十間本港病友組織直接受惠。

是次預售的口罩每盒共51片裝。目的是傳承「+1分享」精神，提醒市民把額外的一片轉贈給身邊更有需要的人。

口罩詳情：

價錢：$248/3盒（其中一盒會捐予慈善團體），另設有募捐選項

片裝：每盒共51片，成人裝

規格：中層過濾層能達到非油性顆粒物(0.3µm)過濾效率≥95%；外層及內層均經過抗菌處理

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責任編輯：羅嘉欣