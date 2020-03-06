【氣候暖化】南極氣溫破20度加劇融冰現象　驚現血雪企鵝全身雀屎染黑

▲ 南極氣溫破20度加劇融冰現象，驚現血雪現象，企鵝全身亦被染黑。

早前有科學家在南極進行考察時，錄得攝氏20.75度的高溫紀錄，是南極地區氣溫有史以來首次突破攝氏20度。氣溫暖化衍生出多個問題──冰雪融化，令泥土表露，玷污企鵝的皮毛，有機會令牠們失溫至死，同時加劇南極「血雪」的現象。

企鵝皮毛沾滿泥土 隨時失溫致死

National Geographic攝影師Frans Lanting早前分享一輯令人心碎的照片。

▲ 雪地融化，泥巴混合著鳥糞玷污企鵝的皮毛。（圖片來源：Frans Lanting Instagram）

照片中的阿德利企鵝又稱「冰企鵝」，牠們在南極洲的極寒環境中成長，是企鵝家族中在冰雪上花最多時間的品種。隨著環境升溫，牠們卻需要學習如何應對不同環境，尋找新的棲息地點。

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▲ 小企鵝全身變啡、變黑。（圖片來源：Frans Lanting Instagram）

在Frans近日的南極之旅，氣溫持續很少降到冰點以下，令到冰雪融化，降雨量增加，雪地混合著泥土及鳥糞，令到企鵝本來白色的皮毛變黑。在小企鵝在皮毛濕透、沾著泥巴的情況下，更有可能影響牠們的保溫效果，最終有機會失溫而死。

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極地雪藻表露呈現「血雪」情況

烏克蘭國家南極科學中心在Facebook貼出在南極韋納斯（Vernadsky）基地拍攝的照片，可見地上的白雪都變成「血雪」，中心指經顯微鏡觀察鑑定發現是因極地雪藻（Chlamydomonas nivalis）而起。

極地雪藻本來在雪地中生長，冬天冬眠會處於休眠狀態，並被白雪覆蓋著。極地雪藻一般於晚春或者夏季吸收融化的雪水，開始迅速繁殖和聚集，出現在世界各地的高山和極地地區。

▲ 極地雪藻導致血雪現象，狀甚嚇人。（Міністерство освіти і науки України Facebook）

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幼期的極地雪藻有葉綠素，因此為綠色，成熟後因為含有蝦青素（astaxanthin）而轉為橘色、紅色。蝦青素能夠吸收許多能量，更融化更多雪，吸收雪水後繼續繁殖，意味著會加速氣候變遷。

早在西元前3世紀，古希臘哲學家亞里斯多德已發現血雪，亦有人將這現象稱之為「西瓜雪」，近年全球暖化增加血雪出現的頻率。

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責任編輯：熊詠思