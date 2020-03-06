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【法證先鋒IV】高安徐意赴台尋高善　選美出身女神飾演大妹　

娛樂 17:37 2020/03/06

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

《法證先鋒IV》最新劇情，徐意向高安坦白當年大妹高善被拐的真相。

TVB劇集《法證先鋒IV》內，高Sir（黃浩然飾）的尋親記一直是《法證先鋒IV》的主線內容之一。在《法證先鋒IV》剛過去的單元「水泥童骨案」內，高Sir與細妹高靖（朱晨麗飾）曾一度懷疑童骨的身份是大妹高善，高靖更因此傷心落淚，並質疑家姐已失蹤23年，真的可以尋回一家團聚嗎？

高Sir就安慰她指家人是一輩子的事，世事有很多可能，不論親人變成甚麼樣子，分開了的一定會再見。何是，大妹是生是死？如果大妹尚在人間，又由哪位演員飾演此角色？

高安不會尋找大妹的每一個可能。（《法證先鋒IV》截圖）

高善被拐真相

在昨晚（3月5日）播出的《法證先鋒IV》劇情講到，徐意（湯洛雯飾）坦白向高Sir交代大妹高善的失蹤原因，並否認了高善是她本人，令高Sir空歡喜一場。

後來，徐意終以高善當年送贈的髮夾與高Sir坦白，並講出當年是她以波板糖誘惑高善，令高善被拐走。

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徐意與高安到台灣找大妹。（《法證先鋒IV》截圖）

小高善被拐後受困於黑屋中，她邊哭邊請求小徐意放她走，雖然小徐意最後同意，但卻因被拐子婆發現而雙雙被鎖黑屋。

高Sir誤會徐意便是他的大妹高善，但徐意卻指當年高善被賣走後便不知所蹤，二人再度陷入尋大妹的困局中。

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當年尚是小孩的高善與徐意，都是被無情拐子集團所害的可憐小孩。

高安徐意赴台尋大妹

據悉，真正的高善是由張曦雯飾演，任職空姐及兼職模特兒，被拐賣後改名馬靄美。

不過，高善最終能否與高安及高靖重遇相認仍有待劇情分曉。

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有指張曦雯是真正的高善。（《法證先鋒IV》劇照）

在下星期的劇情，高Sir將赴台灣，並在陰差陽錯下遇到徐意，更得悉她此行目的也是尋找高善，且已有線索。

徐意告知高安，疑為高善的人即將抵台，高安大喜，並與徐意分享與高善的童年點滴。

不過，高善在台灣不幸遇上車禍，此時高Sir發現高善身世的重大秘密……

更多《法證先鋒IV》報道請睇：http://bit.ly/2x49hBh

撰文 : TOPick 柴犬出動

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