【連累全家】40歲丈夫夜蒲被陪酒小姐感染新冠肺炎　回家做「毒王」連累妻兒

▲ 日本有名40歲男士在夜店被陪酒小姐傳染新冠肺炎，及後回家再傳予妻孩，3人確診武漢肺炎。

新冠肺炎（武漢肺炎）在日本肆虐，當地疫情總數突破1000宗。日本山口縣下關市一名男子40歲的男子確診患上新型冠狀病毒肺炎，政府公佈他在一飲食店受女侍應感染，該名男子及後傳染予妻兒。網民依據日本政府公布的食店名字，發現另有內情。

綜合日本媒體報道，3月3日，日本九州東北部大分縣當地宣布縣內新冠肺炎確診個案，一名40歲男子在一間名為 Lounge Southern Cross Oita的飲食店消費，被一名30多歲女店員傳染病毒。昨日（5日）下關市證實該40歲男子的妻子與孩子也確診感染新冠肺炎。

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丈夫傳染予妻孩

丈夫確診後，當地衛生院要求並檢查了其密切接觸人士，其妻子及10歲以下孩子沒有出現患病徵兆，沒有發燒、咳嗽等，但檢出對新冠肺炎有陽性反應，屬無症狀感染者。

有網民查看當地政府公布的食店資料，發現所謂的食店其實是夜店Lounge Southern Cross Oita，該名女店員是陪酒小姐。而根據網民在Google找出的店面圖片，見到店面招牌列出價錢。有日本網媒以《坐檯小姐成為新冠肺炎炸彈？！》（新型コロナ“キャバ嬢”クラスター爆弾！？）為題報道，揭示該店設有包廂，每間包廂容納4至8人，女員工會坐在顧客旁邊陪酒。

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網民掀被陪酒小姐感染

有網民表示被感染的40歲男士蒲夜店之餘，更將病感染家人很可恥，亦有指他們婚姻出現危機。

而該店的30多歲的女店員在該縣是首宗新冠肺炎個案，她於23日下午在體育館裡運動後，出現發燒和頭痛，24日到醫院求診，症狀沒有改善，3月3日正式確認感染。發病前2周沒有出過縣，傳播途徑不明，現時病情穩定。

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責任編輯︰王俊賢