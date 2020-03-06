【新冠肺炎】袁國勇憂本港現另一波輸入個案　建議從疫區返港應隔離14天

▲ 港大醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇表示，當50多個國家現確診個案即已是「全球大爆發」。（資料圖片）

新冠肺炎（武漢肺炎 COVID-19）疫情未止，現時全球有80多個國家都有確診個案。港大醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇接受傳媒訪問時指，當50多個國家現確診個案，即已是「全球大爆發」，又擔心本港有另一波輸入個案。

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疫情已是「全球大爆發」 憂另一波輸入案例疫潮



袁國勇今日（6日）出席鳳凰衛視電視節目《問答神州》時表示，當50多個國家都出現疫情的時候，已經是「全球大爆發」。而韓國大邱市、意大利的疫情發展，就像當初的武漢一樣，實在令人擔憂。他又指，每個國家都應像中國一樣做足防疫，才能使疫情緩解，否則疫情隨時會比2003年的SARS嚴重得多。他又擔心會有更多輸入案例進入內地及香港，正如當初武漢輸出病例一樣：

就像當初武漢輸出病例一樣，現在意大利、韓國等地，甚至將來美國，都可能反輸入病例到中國，所以疫情防控不可放鬆，同時也要考慮邊境管制，對於從疫區來的人，必須隔離14天。

港府現時對部分入境人士執行強制隔離令，袁國勇認為此舉是應該的做法，否則防疫工作將前功盡廢。他解釋，當病毒在氣溫超過25度或30度時，其生存能力會大大减弱，加上人體免疫系統的作用，危害會减小，強調現有措施是為了堅持到那個時候。屆時，檢疫、抗疫措施可逐步降級，但如現時將所有措施突然叫停，香港或會變成韓國大邱市、武漢市的情況，建議市民要減少社交活動。

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國際間應即時通報疫情消息 防止外地輸入個案

早前世衞組織高度肯定香港的防疫工作，亦階段性肯定中國的防疫工作，袁國勇稱，其本人及團隊分別於2月中時曾先後到北京、深圳、廣東省、武漢及四川成都等，認為內地防疫措施非常嚴謹。

袁國勇又提到自己進入深圳香蜜湖考察時，當地的管理人員馬上替他測量體溫、提供酒精來搓手等；而車輛在廣州到深圳高速公路上行駛時，一直有防疫人員截停車輛、測量體溫、填寫健康申報表，其會檢查資料是否屬實才可放行車輛進入當地，認為其全套措施非常嚴格。

被問到中、日、韓三國之間該如可協作防疫，袁國勇認為各國間應即時通報疫情消息、以來往中韓的人員到當地後應要接受隔離14天，三地應各自做好防疫措施。

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毋須爭坳病毒「病源地」 應認真管控街市

至於中國國家衞健委高級別專家組組長鍾南山早前指，疫情首先發生在中國但發源地不一在中國，袁國勇表示認同其看法。他舉例指，75%新發性傳染病的細菌和病毒是來自野生動物，但牠們可能從非洲、東南亞運到中國，再進入野生動物市場、菜市場販賣，因此認為其說法說得通，但認為毋須爭坳「病源地」這個問題，強調野生動物為何會在菜市場裏面販賣才是最大的問題。

他提到，當日與鍾南山及其他專家於武漢視察時，曾經過華南海鮮批發市場，其市場距離旁邊的商業大廈只隔了一條馬路，認為一個骯髒、販賣野生動物的菜市場，出現在一個人口很密集的市中心、一個商業區的中間是匪夷所思，因此當局必須認真處理所有有臭味、垃圾、老鼠的菜市場。

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袁國勇重申要吸收2003年SARS的教訓是非常重要，

就是你不尊重野生動物的生命，你去販賣它、吃它，於是它的病毒就進入人類。

然而，17年後的今日，大家忘記了這個教訓，強調街市不是一個農場，也沒有任何生物安全標準去做叛賣野味，形容其行為是極其危險的事情，且是不應該發生的：

大家要明白，之所以會發生這麽嚴重的疫情，是因爲街市將不同的野生動物放在一起，不同的野生動物有不同品種的病毒，它們互相會交叉感染，甚至有基因洗牌、基因突變，以至於慢慢轉變成傳染性很強的病毒。

他提醒，人類與野生動物相處及食用動物相處不一樣，野生動物是野生的，應該要與牠們保持遠距離。他指出新型冠狀病毒的基因排序有96%和其中一隻蝙蝠的冠狀病毒類似，所以這次的疫情死亡率沒有SARS那麼高，但其實它比SARS嚴重很多，相信病毒的傳染性大多是由蝙蝠走進某一隻野生動物，再跳入人類；另亦肯定病毒開始是跟野生動物、街市有關，且病毒適應了武漢的環境，繼續迅速發生「人傳人」。

每日應增至3000測試 全力控制社區傳播



袁國勇又指，自己曾於2007年發表的臨床微生物回顧檔案中表示，這類SARS冠狀病毒在中國南方的蝙蝠裏面有很多，會是一個「計時炸彈」，或會製造另外一次疫情。

他又指，在12月24日得知內地可能正在發生一個類似SARS疫情時，已在香港瑪麗醫院及香港大學實驗室裏面開始做一些快速測試，其快速測試測到的將會是類似SARS的冠狀病毒。另早於1月的時候，港大深圳醫院已有第一個是從武漢回來的病例，便隨即將其試劑拿到港大深圳醫院做測試；並於1月12日得知其是新型冠狀病毒，亦即通報予香港、廣東及北京疾控中心。

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早前本港出現搶購口罩、米及廁紙等物資，袁國勇剛認為這些恐慌都不是什麼大事，反而如果病患太多，醫護人員無法支持得住，自然會受到感染：

現在搶口罩、搶米、搶廁紙這些，其實這些恐慌不是什麼大事，都是小事，但是輪到有醫生、護士死亡的時候，那候才是真正的恐慌，社會真的會亂。

他又指，香港政府必定控制疫情，不可讓病毒於社區蔓延，而如果香港出現2000至3000宗的病例時，1400張的隔離病床是不夠的；認為當局應於每日起碼做2000至3000個病毒測試，除公立醫院要測試外，私家醫生都應盡量提供測試，甚至要把其他呼吸道病毒的感染測試都一起做，盡早找到病人並將其及其密切接觸者隔離。

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責任編輯：郭詩詩