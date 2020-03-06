【人窮志不窮】窮苦學生買不起書簿上課　撿香蕉葉寫筆記從不自卑努力讀書

▲ 菲律賓一名窮苦男學生沒餘錢買書簿，上課時用一塊香蕉葉努力抄寫。

人窮志不窮！學生只要懷著一顆好學的心，即使物資不足仍可用心上課。菲律賓一名男學生因窮得沒有餘錢購買書簿，僅以撿拾回來的香蕉葉抄寫筆記，難得他毫不感到自卑，還請老師檢查他有否抄錯筆記。老師將該名學生的勵志故事放上社交網站分享，引來極大迴響。

據外國傳媒報道，菲律賓一名女教師在facebook分享了一名窮苦學生的故事，獲得萬人讚好。某次她上數學課時，叫學生抄下黑板上的算式並計算答案，她在班上巡查時，發現男學生Erlande Monter以原子筆抄寫在一塊香蕉葉上，字體端正整齊。

▲ Erlande的小屋附近有很多香蕉樹，他靠撿拾香蕉葉作「筆記紙」。（影片截圖）

老師勸所有學生別放棄書寫

各同學向老師遞上筆記簿檢查，Erlande則上香蕉葉，並問老師有否抄錯，毫不感到自卑。老師被他好學不倦的精神感動，故為Erlande拍下照片放上facebook啟發其他學生，不要荒廢書寫。

致所有有筆記簿的學生們，請不要只為黑板拍照，應努力寫筆記；即使拍了照片，也不要忘記寫在筆記簿上。

▲ 有好心人向他捐贈書包，由老師親手送上。（影片截圖）

網民受感動捐贈上學物資

Erlande來自一個貧窮的鄉村家庭，收入連買食物都不夠，根本沒有餘錢買書簿，靠撿拾附近香蕉樹的樹葉作書寫。他渴望長大後成為一名軍人，以幫助家人改善生活脫貧，他相信知識可以改變命運，令他有動力在學校好好學習。

逾萬網民被Erlande的故事感動，紛紛表示願意向他捐贈物資，包括文具、書包、單車及各種食物。還有一位加拿大牧師向他送上獎學金，鼓勵他繼續努力向上。

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責任編輯︰林綺玲