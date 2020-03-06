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【齊心抗疫】黎明楊千嬅領寰亞群星為市民打氣　以《香港地》勉勵港人共度疫境【有片】

娛樂 16:26 2020/03/06

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

黎明楊千嬅領群星為抗疫打氣，以《香港地》勉勵港人共同抗疫。

武漢肺炎（即新冠肺炎）疫情全球爆發，於香港亦繼續蔓延。寰亞群星包括黎明、楊千嬅、草蜢、王菀之等歌手，為香港人錄製一段以「齊抗疫。香港地」為題的打氣影片，分享抗疫常識，為港人打氣，攜手對抗疫情。

注重防疫的黎明戴著口罩拍片。（影片截圖）

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（影片截圖）

寰亞娛樂旗下多位歌手，日前分別拍攝影片為香港人打氣，由黎明、楊千嬅兩位一哥一姐率領，其他歌手藝人包括梁漢文、王菀之、蔡一智、蘇志威、蔡一傑、SoulJase、梁釗峰、陳健安、馮允謙、黎曉陽、蘇麗珊、林曉峰、鄧小巧、NowhereBoys、黃淑蔓。

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眾人在片段中為香港人打氣，同時分享抗疫小知識，例如外出面戴口罩、避免到人多聚集地方、勤洗手、沖廁前蓋上馬桶等等，片段以歌曲《香港地》作為背景，望寄語歌詞：「同熱愛這片土地，大家刻骨銘記，愁或喜、生與死，也是香港地。」

梁漢文近日經常拍片分享防疫小貼士。（影片截圖）

草蜢三子分享抗疫貼士。（影片截圖）

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寰亞集團主席林建岳博士，在其撰寫的報章專欄亦有提及此事，他寫道：「這段片中我最有感受的，是用上《香港地》這首歌。大家都知這首歌不是新作，但我覺得在這個需要大家團結抗疫的時刻，這首歌提醒我們，面對困難，我們要拿出香港永不言敗的精神﹕同熱愛這遍土地 大家刻骨銘記 愁或喜 生與死 也是香港地……

哪怕面對谷底風浪，只要一起努力，香港仍能昂步向前。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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