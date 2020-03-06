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涂謹申質疑寄藥涉選舉工作　工聯會贈「葡萄」還擊

政治 16:26 2020/03/06

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

工聯會以葡萄回應質疑。（麥美娟Facebook）

工聯會早前發起寄藥行動，為滯留內地港人寄藥，特首林鄭月娥昨日（5日）更親赴寄藥中心，換來民主黨涂謹申質疑港府厚此薄彼。工聯會今日向涂謹申贈以一串葡萄回應質疑，反擊對方抹黑，認為是「吃不到的葡萄是酸的」。

涂謹申昨晚指，港府不應偏頗資助個別組織寄藥，認為是漠視其他市民需要，質疑是為助個別團體的選舉工程。可是，工聯會今日作出反擊，強調寄藥行動屬義務工作，政府沒有作資助，批評有人為政治目的而抺黑，抺煞義工的心意和努力。

工聯會黃國健更形容，涂謹申是「酸氣沖天」、以小人之心度君子之腹，對其言論感到非常遺憾，強調服務對象不限會員，當中不涉利益。

面對工聯會反駁，涂謹申強調焦點在於，市民不透過政府盟友便無法得資助，澄清未有指責工聯會收取金錢利益，只是針對港府選擇與盟友合作提供資助，對其他不選舉工聯會的港人不公平。

其後，工聯會議員返回立法會會議室出席財委會會議時，將一串青葡萄放在涂謹申的座位上，惟當時涂謹申不在席。議員朱凱廸提出規程問題，指工聯會放置物品在涂謹申座位屬政治表達，有關葡萄最後由立法會職員移離會議室。

撰文 : 傅流螢

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