【法證先鋒IV】古明華演足4輯《法證先鋒》　好爸爸不眠不休工作為愛女籌醫藥費

▲ 古明華演齊4輯《法證先鋒》。

TVB熱播劇《法證先鋒IV》剛完結單元「大山村水泥藏骨案」，由古明華飾演兇手譚以喬。其實人稱古佬的古明華演齊4輯的《法證先鋒》，只是每次角色都不同，在各輯《法證先鋒》單元均有參演。

古明華於首輯《法證先鋒》飾演麗花夜總會的霍經理、《法證先鋒II》扮演楊鳳之私家偵探社的馮標、《法證先鋒III》演繹弱智的乞丐，以及《法證先鋒IV》演原名王明禮的總輯譚以喬。

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▲ 古明華在首輯《法證先鋒》演夜總會霍經理。（《法證先鋒》截圖）

古明華憑蘇基受注目

現年55歲的古明華畢業於香港演藝學院，甫正式入行便在1992年憑電影《旺角馬場》獲提名第12屆香港電影金像獎「最佳新人獎」，可見演技出眾。

可惜，空有好演技卻未能因此一炮而紅。古明華於1994年加入TVB，默默耕耘，經常演出劇集內的綠葉角色，包括犯人、強盜等。

直到2012年憑《巴不得媽媽》演娘娘腔的蘇基受注目，獲得網民大讚且奪得該年台慶萬千星輝的「最佳男配角」。

▲ 古明華在《法證先鋒II》演馮標。（《法證先鋒II》截圖）

愛妻號古明華

其實古明華是生活上的鬥士，一直遇不少難關。他在1996年與拍拖8年的女友Terri結婚，並於1998年誕下女兒Tammi。

可是，太太Terri因遇上車禍致行動不便，無法再繼續跳舞工作，疼愛妻女的古明華肩負起養全家的責任，並由太太全職照顧女兒。

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▲ 古明華在《法證先鋒III》演乞丐。（《法證先鋒III》截圖）

古明華心痛女兒受苦

可惜禍不單行，古明華的女兒Tammi在10歲時確診患上「腎小球炎症」，一旦病發便會全身水腫。

面對飽受病魔折磨的女兒，以及每月逾萬元的高昂醫藥費，古明華仍然咬緊牙關，可是也自責地覺得把女兒帶來這世界，卻辜負了她，他曾直言：「我願意把性命換給她！」

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▲ 古明華在《法證先鋒IV》演殺人兇手。（《法證先鋒IV》截圖）

為令家庭收入更穩定，古明華於2010年自薦加入TVB配音組，同時兼顧演戲與配音工作。

這位好爸爸為了籌女兒的醫藥費，曾坦言自己為賺錢，最高紀錄試過50小時不眠不休地工作，幸好如今女兒的病情日漸穩定，現可如常上學及外出，令古明華可以稍鬆。

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