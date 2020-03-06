【口罩供應】九巴母公司載通國際產自家口罩　供1.3萬員工使用

▲ 九巴和龍運的母公司載通國際宣布，將自行生產口罩，派發予員工內部使用。（陳國峰攝）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情令口罩需求大增，不少公司均為員工的口罩需求費煞苦心。坐擁九巴和龍運等公司的載通國際今日（6日）宣布，將於4月內自行生產口罩，派發予員工內部使用。雖然口罩產量未能透露，但料可供1.3萬名員工自給自足。

九巴傳訊及公共事務部主管林子豪指，載通國際自2月起籌備自設口罩生產線，近日在屯門車廠完成改裝無塵生產車間，料可於4月內運作一條全自口罩生產線，4月內將生產的口罩派給員工。口罩規格將符合美國材料與試驗協會第一級標準。

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在生產量方面，林子豪表示視乎原料和人手，希望能滿足1.3萬員工的工作需求，料每日需要約1萬個口罩。林又指，雖然難以評估最終生產量，但如行有餘力，會惠及員工家屬、退休員工、和社會大眾。

林子豪強調，口罩生產廠房和原料均由母公司載通國際負責，並非九巴資金，所以對票價和員工薪酬調整方面影響不大。

就班次方面，林子豪指有鑑於公務員復工，九巴已於繁忙時段盡量調整班次，但非繁忙時段客流仍然偏低，暫時無法回復正常班次。

記者：陳梓蔚