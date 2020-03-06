【口罩供應】莎莎再有消毒防疫用品返貨　全線莎莎分店有售

▲ 莎莎全線分店再有消毒防疫用品返貨。

新冠肺炎疫情持續，莎莎香港今日（6日）在Facebook專頁宣布，一批消毒噴霧、搓手液及酒精棉片返貨，全線即時開售，不設派籌，先到先得，售完即止。

【3月6日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

澳洲製SINICARE抗菌消毒噴霧 25ml 售價：$48/支

含甘油及蜂膠，滋潤雙手

75%乙醇濃度，殺滅99.9%細菌

免沖洗

澳洲製SINICARE抗菌消毒液200ml 售價：$78/支

含甘油及蜂膠，滋潤雙手

75%乙醇濃度，殺滅99.9%細菌

免沖洗

韓國製WellDerma 酒精除菌搓手液2ml （100片獨立包裝） 售價：$48/盒， $80/2盒

62%乙醇濃度

有效去除99.9%細菌

含丁二醇保濕成份

西班牙Limoncol 70%酒精棉片 大片裝（20片裝） 售價：$20/20片

70%乙醇濃度

16cm x 14cm大片裝

獨立包裝，方便攜帶

【齊心抗疫】菲仕蘭向樂餉社捐口罩及酒精搓手液 料5,000基層受惠

責任編輯：王芷瑩