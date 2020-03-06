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【口罩供應】莎莎再有消毒防疫用品返貨　全線莎莎分店有售

精明消費 16:55 2020/03/06

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

莎莎全線分店再有消毒防疫用品返貨。

新冠肺炎疫情持續，莎莎香港今日（6日）在Facebook專頁宣布，一批消毒噴霧、搓手液及酒精棉片返貨，全線即時開售，不設派籌，先到先得，售完即止。

【3月6日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

澳洲製SINICARE抗菌消毒噴霧 25ml　售價：$48/支

  • 含甘油及蜂膠，滋潤雙手
  • 75%乙醇濃度，殺滅99.9%細菌
  • 免沖洗

澳洲製SINICARE抗菌消毒液200ml　售價：$78/支 

  • 含甘油及蜂膠，滋潤雙手
  • 75%乙醇濃度，殺滅99.9%細菌
  • 免沖洗

韓國製WellDerma 酒精除菌搓手液2ml （100片獨立包裝）　售價：$48/盒， $80/2盒

  • 62%乙醇濃度
  • 有效去除99.9%細菌
  • 含丁二醇保濕成份

西班牙Limoncol 70%酒精棉片 大片裝（20片裝）　售價：$20/20片

  • 70%乙醇濃度
  • 16cm x 14cm大片裝 
  • 獨立包裝，方便攜帶

【齊心抗疫】菲仕蘭向樂餉社捐口罩及酒精搓手液　料5,000基層受惠

責任編輯：王芷瑩

口罩 疫情 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

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