呂汝漢卸任東華學院校長　校董會及校務委員會已展開遴選工作

▲ 東華學院今日（6日）宣布，呂汝漢教授將於下周一（9日）卸任校長一職。（資料圖片）

東華學院今日（6日）宣布，呂汝漢教授將於下周一（9日）卸任校長一職，校董會及校務委員會已開展校長繼任人的遴選工作。副校長（學術）林德明及署理副校長（行政及拓展）何炳裕，將於下周一起署理校長職務，直至新任校長履新為止。

學院衷心感謝呂汝漢在過去5年多竭盡心力為學院服務，並高度讚揚其為學院發展所作出的重大貢獻。

校董會亦感謝呂汝漢於去年12月任期屆滿後，應邀延長任期，帶領學院於本年1月成功通過首個學科範圍的評審工作，為日後升格私立大學邁出重要一步。

呂汝漢自2014年12月起擔任東華學院校長，任內為學院在多個範疇取得重大成就，包括提升學院的管治及行政效率，並帶領學院課程通過多項學術評審及取得醫療相關專業法定團體的專業認證，獲納入「指定專業／界別課程資助計劃」的資助學額亦大幅增加。

面對文憑試考生每年遞減的挑戰下，學院收生人數於過去5年仍持續錄得增長，在呂汝漢及學院仝人努力下，學院已成功發展為一所具有醫療護理特色的自資專上院校，並於學界及社會上建立了良好的口碑，為將來升格成為私立大學作好充分準備。

此外，香港公開大學早於4日前、即3月2日已宣布委任呂汝漢出任該校副校長（資源及發展）一職，於3月9日生效。

責任編輯：馮琪雅