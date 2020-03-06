【口罩供應】卡萊美殺菌搓手液返貨　旗下服裝品牌Wanko及Veeko同步發售

▲ 卡萊美（Colourmix）今日（6日）有殺菌搓手液返貨。

卡萊美（Colourmix）今日（6日）有殺菌搓手液返貨，買2件9折，買4件再85折。數量有限，先到先得，售完即止。部份產品會服裝店Wanko及Veeko發售。

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責任編輯：王芷瑩