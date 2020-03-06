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【口罩供應】卡萊美殺菌搓手液返貨　旗下服裝品牌Wanko及Veeko同步發售

精明消費 17:11 2020/03/06

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

卡萊美（Colourmix）今日（6日）有殺菌搓手液返貨。

卡萊美（Colourmix）今日（6日）有殺菌搓手液返貨，買2件9折，買4件再85折。數量有限，先到先得，售完即止。部份產品會服裝店WankoVeeko發售。

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【口罩供應】九巴母公司載通國際產自家口罩　供1.3萬員工使用

責任編輯：王芷瑩

疫情 口罩 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

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