【口罩供應】卡萊美殺菌搓手液返貨 旗下服裝品牌Wanko及Veeko同步發售
精明消費 17:11 2020/03/06
卡萊美（Colourmix）今日（6日）有殺菌搓手液返貨，買2件9折，買4件再85折。數量有限，先到先得，售完即止。部份產品會服裝店Wanko及Veeko發售。
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- ISO 9001質量管理認證
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- 大容量環保經濟裝
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- KTR認證殺菌99.9%
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W.DRESSROOM 抗菌香氛噴霧30ml
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DUFT & DOFT 99.9% 抗菌搓手噴霧 30ml
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- 通過KFDA認證殺菌99.9%
- 輕便噴霧裝
- 添加甘油及荷荷巴油，性質溫和
- 帶有鼠尾草及迷迭香香味
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責任編輯：王芷瑩