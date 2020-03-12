【法證先鋒IV】趙璧渝穿內衣危站40樓天台演戲　單親家庭成長戶口曾剩不足100元

▲ 專業的趙璧渝在《法證先鋒IV》忘我演出。

TVB劇《法證先鋒IV》昨晚（3月11日）終解開盧巧瑩（胡美貽飾）自殺案原因。破案線索因為盧巧瑩好友程淘（趙璧渝飾）誤服自己與盧孝達（吳家樂飾）下藥的三文魚醬，而精神失常在天台企跳，最終幸得高靖（朱晨麗飾）救回才未有墮樓。

趙璧渝（Osanna）為拍在天台危站的場面，全程只穿內衣演出，並要做出一連串嗑藥後過度興奮的動作，十分敬業。

▲ 趙璧渝只穿內衣拍攝。（Instagram圖片）

趙璧渝天台危站

趙璧渝接受TOPick訪問憶述，拍攝天台戲的情況。她回想：「在天台拍攝，那裏40樓高，當時是3月的一個陰天，風很大。」

入行以來首次吊威也的她謂：「因為那場戲講述角色吸毒後有點興奮，衝上天台表示想游泳，也是入行後首度挑戰要在鏡頭前脫去衣服。」

趙璧渝續指：「那天的威也將我綁得很緊及很高，曾問過可否綁鬆一點或低一點，因為覺得唧住我的肉不好看，我『唔識死』去問師傅，他們當然不准許這樣做，因為發生事情就是靠那條威也把我拉回來，太鬆的話，我便會就此掉下去。」

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▲ 趙璧渝在《法證先鋒IV》首次吊威也。（趙璧渝IG圖片）

從高俯瞰時，Osanna表示這是很大的挑戰：「幸運是我不算太畏高，機動遊戲、玻璃地板也可接受的，不過當你走在上面向下望是會驚慌的。」

劇中的Osanna有性感演出：「衣著上也是很大的挑戰，那場戲不是在賣弄性感，我覺得是可接受，僅穿Bra的造型算是入行至今最大膽的演出。」

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▲ 趙璧渝已出道7年。（Instagram圖片）

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為追夢戶口僅剩100元

現年30歲的Osanna在12歲那年爸爸離開了她們一家，自小在單親家庭成長的她，與姐姐及妹妹由在醫院做精神科護士的媽媽一手撫養成人。

為減輕家庭負擔，Osanna在學時已踏出社會做兼職。在20歲時，機緣巧合下參與舞台工作，此後被演藝工作吸引，在2012年投考第26期無綫電視藝員訓練班。

畢業後行主力，出道初期主要在劇集跑龍套的角色，比如曾參與處境劇《愛‧回家之開心速遞》等演出。

▲ 趙璧渝曾參演《愛‧回家之開心速遞》。（趙璧渝IG圖片）

出道近7年，時間不長不短，但收入不穩定，Osanna的戶口更曾不足100元。她為此曾擔心將來，也曾懷疑自己的決定，但因喜歡演藝工作而一直堅持下去。

近年，Osanna在一些大製作劇集《律政強人》、《白色強人》及《解決師》等有固定角色，戲份漸多，並得到朋友的支持與鼓勵。Osanna有份參演而尚未播出的作品包括《逆天奇案》及《唐人街》等。

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記者：梁樂欣、陳家瑩