【新冠肺炎】印度旅行團變感染群組　確診婦的丈夫及住薄扶林美景臺團友也中招

▲ （陳永康攝）

本港新冠肺炎疫情，今日新增2人確診感染，累計至今已有107宗個案，包括一宗疑似個案，另有一宗初步陽性個案。新增第106宗個案涉及一名56歲男商人，寶珊道寶城大廈A座，2月底至3月初曾到倫敦及巴黎公幹，3月4日返港後出現症狀，今日確診；另一宗則屬早前曾與第105宗個案同團到印度旅行的85歲男子。

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今日新增第106宗個案為一名56歲男商人，印藉香港居民，與妻女及家傭同住寶山道寶成大廈A座，2月25日至3月4日曾到倫敦及巴黎公幹，3月4日返港後返港後出現發燒、頭痛，翌日分別曾到嘉諾撒醫院及律敦治醫院求診及入院，今日確診。

患者於2月19日至25日潛伏期內留港日子，曾到尖沙咀新東海商業中心上班，亦曾與家人及客人食飯，衞生防護中心將追蹤密切接觸者。中心認為患者於潛伏期內大部分時間不在港，故暫列作輸入個案。

至於第107宗個案涉一名85歲本港男居民，屬日前確診第105宗患者赴印度的同團團友，家住薄扶林美景徑美景臺，於1月31日至2月24日間曾赴西印度；返港後大部分時間留家，曾因太太病痛陪同求醫，3月4日曾到長州逗留數小時，翌日因獲悉第105宗個案確診獲安排入瑪麗醫院，有咳嗽症狀，並於今日確診。

中心傳染病處主任張竹君補充第105宗確診患者的丈夫亦顯示初步對新冠病毒呈陽性反應，相信是家族內傳播；而第105宗患者除於3月1日當日中午出席婚宴，當晚亦有到喜來登酒店出席另一婚宴，設有12圍中餐；中心會聯絡同枱及附近賓客為密切接觸者安排檢疫。

另外，張竹君亦提及泰國一宗確診個案，涉及一名43歲男子曾於2月29日搭CX250頭等來港，探望親戚幾小時後同日搭CX617到泰國，並於3月2日發病，入院後確診。

醫管局稱，至今106宗確診個案中，2人死亡，今日再多5人出院，包括第35、41、62、77、94宗個案；餘下留院患者中，第99宗患者危殆、2人嚴重，餘下50人穩定，包括第70宗患者已由嚴重轉為穩定。至於一宗疑似個案亦穩定。

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記者：陳正怡